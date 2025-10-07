Tata Investment Corporation Ltd share falls 8 percent today before stock split record date 8% लुढ़का टाटा का यह मल्टीबैगर स्टॉक, तीसरे दिन टूटा शेयर, अगले हफ्ते होंगे बड़े बदलाव, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tata Investment Corporation Ltd share falls 8 percent today before stock split record date

8% लुढ़का टाटा का यह मल्टीबैगर स्टॉक, तीसरे दिन टूटा शेयर, अगले हफ्ते होंगे बड़े बदलाव

Multibagger Stock: अगले कुछ दिन में 10 टुकड़ों में बंटने जा रहे टाटा इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (Tata Investment Corporation Ltd) के शेयरों में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव मंगलवार को 8 प्रतिशत टूट गया।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 04:13 PM
share Share
Follow Us on
8% लुढ़का टाटा का यह मल्टीबैगर स्टॉक, तीसरे दिन टूटा शेयर, अगले हफ्ते होंगे बड़े बदलाव

Multibagger Stock: अगले कुछ दिन में 10 टुकड़ों में बंटने जा रहे टाटा इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (Tata Investment Corporation Ltd) के शेयरों में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव मंगलवार को 8 प्रतिशत टूट गया। यह लगातार तीसरा कारोबारी दिन है जब टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। इस बिकवाली से पहले महज एक महीने से कम के समय में टाटा इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 78 प्रतिशत की तेजी आई है। 3 अक्टूबर को टाटा इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर 11840 रुपये के 52 वीक हाई पर पहुंचने में सफल रहे हैं। बता दें, कंपनी के शेयरों में उछाल की वजह टाटा कैपिटल का आईपीओ भी है।

ये भी पढ़ें:3 दिन में 50% की तेजी, आज मुनाफावसूली का हुआ शिकार, 10% लुढ़का शेयर

बीएसई में मंगलवार को टाटा इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर बीएसई में बढ़त के साथ 10154.40 रुपये के लेवल पर खुले थे। लेकिन कुछ ही देर के बाद यह स्टॉक 8 प्रतिशत की गिरावट के साथ 9130.05 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गए।

10 टुकड़ों में बंट रहा है टाटा का यह स्टॉक

टाटा इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरों का बंटवारा 10 हिस्सों में होगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी। इस स्टॉक स्प्ल्टि के लिए टाटा इंवेस्टमेंट लिमिटेड ने 14 अक्टूबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। जोकि अगले हफ्ते है।

ये भी पढ़ें:टाटा ग्रुप का यह स्टॉक 3% लुढ़का, बिजनेस अपडेट से निवेशक दिखे नाखुश

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन?

पिछले एक साल में टाटा इंवेस्टमेंट लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 43.20 प्रतिशत की तेजी आई है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 5147.15 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 46,553 करोड़ रुपये का है। बता दें, 5 साल में टाटा इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरों का भाव 932 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Stock Market Update Share Market Tata Group अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।