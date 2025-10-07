8% लुढ़का टाटा का यह मल्टीबैगर स्टॉक, तीसरे दिन टूटा शेयर, अगले हफ्ते होंगे बड़े बदलाव

Multibagger Stock: अगले कुछ दिन में 10 टुकड़ों में बंटने जा रहे टाटा इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (Tata Investment Corporation Ltd) के शेयरों में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव मंगलवार को 8 प्रतिशत टूट गया।

बीएसई में मंगलवार को टाटा इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर बीएसई में बढ़त के साथ 10154.40 रुपये के लेवल पर खुले थे। लेकिन कुछ ही देर के बाद यह स्टॉक 8 प्रतिशत की गिरावट के साथ 9130.05 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गए।

10 टुकड़ों में बंट रहा है टाटा का यह स्टॉक टाटा इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरों का बंटवारा 10 हिस्सों में होगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी। इस स्टॉक स्प्ल्टि के लिए टाटा इंवेस्टमेंट लिमिटेड ने 14 अक्टूबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। जोकि अगले हफ्ते है।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन? पिछले एक साल में टाटा इंवेस्टमेंट लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 43.20 प्रतिशत की तेजी आई है। कंपनी का 52 वीक लो लेवल 5147.15 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 46,553 करोड़ रुपये का है। बता दें, 5 साल में टाटा इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरों का भाव 932 प्रतिशत बढ़ा है।