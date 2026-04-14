टाटा ग्रुप की कंपनी 23वीं बार डिविडेंड देने की तैयारी में, 7% उछला शेयर, इस दिन है मीटिंग
Tata Investment Corporation Ltd की बोर्ड मीटिंग 21 अप्रैल 2026 को होगी। कंपनी ने डिविडेंड के लिए बोर्ड की मीटिंग बुलाई है। अगर डिविडेंड देने पर फैसला हुआ तो यह 23वीं बार होगा जब कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे।
Tata Group Stock: टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (Tata Investment Corporation Ltd) ने डिविडेंड से जुड़ी जानकारी साझा की है। कंपनी ने बताया है कि 21 अप्रैल 2026 को बोर्ड की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में डिविडेंड पर फैसला किया जाएगा। अगर इस बार बोर्ड डिविडेंड देने पर सहमत हुआ तो यह कुल 23वीं बार होगा जब निवेशकों को डिविडेंड मिलेगा। बता दें, कंपनी के शेयरों का बंटवारा पहले ही हो चुका है।
बीएसई के डाटा के अनुसार कंपनी ने पहली बार जुलाई 2001 में डिविडेंड दिया था। तब टाटा इनवेस्टमेंट की तरफ से एक शेयर पर 6 रुपये का डिविडेंड बांटा गया था। आखिरी बार 2025 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 27 रुपये का डिविडेंड दिया था।
10 टुकड़ों में हो चुका है शेयरों का बंटवारा (Tata Investment Corporation Stock Split)
इस कंपनी के शेयरों का बंटवारा 2025 में 10 हिस्सों में हुआ था। तब कंपनी के शेयरों का बंटवारा 10 हिस्सों में हुआ था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गया था।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा?
सोमवार को टाटा इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर यह स्टॉक 7 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 713.30 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 15 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। टाटा इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 52 वीक हाई 1184 रुपये और 52 वीक लो लेवल 538.70 रुपये है। कंपनी का मार्केट 36 हजार करोड़ रुपये का है।
तीन साल में टाटा इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 245 प्रतिशत और 5 साल में 611 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बीते 10 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 1323 प्रतिशत बढ़ा है।
शेयरों में हालिया तेजी की वजह बना IPO से जुड़ी खबर
टाटा इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की हिस्सेदारी टाटा संस में भी है। जिसके आईपीओ आने की खूब चर्चा हो रही है। पिछले दिनों टाटा संस में 18 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाली संस्था शापूरजी पालोनजी ग्रुप ने आईपीओ की डिमांड की है। अब सबकी निगाह RBI पर टिकी हुई है। बता दें, टाटा ट्रस्ट, टाटा संस के आईपीओ लाने के पक्ष में नहीं है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।