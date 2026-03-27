टाटा के इस शेयर के बुरे हाल, 87% से ज्यादा गया लुढ़क, 35 रुपये से नीचे पहुंचा दाम

टाटा ग्रुप की कंपनी TTML के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 87% से अधिक लुढ़क गए हैं। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर 11 जनवरी 2022 को 291.05 रुपये पर थे। टीटीएमएल के शेयर 27 मार्च 2026 को 33.14 रुपये पर बंद हुए हैं।

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेलिसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड के शेयर बुरे हाल में हैं। टाटा टेलिसर्विसेज (टीटीएमएल) के शेयर शुक्रवार को BSE में 5 पर्सेंट की गिरावट के साथ 33.14 रुपये पर बंद हुए हैं। दिन के कारोबार के दौरान कंपनी के शेयर 33.06 रुपये पर भी जा पहुंचे और 52 हफ्ते का नया लो बनाया। टीटीएमएल के शेयर इस साल अब तक 33 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। टाटा टेलिसर्विसेज महाराष्ट्र (टीटीएमएल) के शेयर अपने अब तक के उच्चतम स्तर (ऑल टाइम हाई लेवल) से 87 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं।

ऑल टाइम हाई से 87% से ज्यादा गिर गए हैं TTML के शेयर

टाटा टेलिसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड (टीटीएमएल) के शेयर पिछले कुछ समय से लगातार दबाव में हैं। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर 11 जनवरी 2022 को 291.05 रुपये पर थे। टीटीएमएल (TTML) के शेयर शुक्रवार 27 मार्च 2026 को 33.14 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 87 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। टाटा टेलिसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड का मार्केट कैप शुक्रवार 27 मार्च 2026 को घटकर 6478.63 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

52 हफ्ते के हाई से 58% से अधिक टूट गए हैं शेयर

टाटा टेलिसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड (TTML) के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 58 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए हैं। टीटीएमएल के शेयर 11 जून 2025 को 81.16 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 27 मार्च 2026 को 33.14 रुपये पर जा पहुंचे हैं। टाटा टेलिसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड के शेयरों का मंथली हाई 42.35 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का मंथली लो 33.06 रुपये है। दिसंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 74.36 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25.64 पर्सेंट है।