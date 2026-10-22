गिरावट की आंधी में भी दहाड़ रहा टाटा का शेयर, घाटा घटा तो 19% से ज्यादा उछल गए शेयर के दाम
मुख्य बातें
- टाटा ग्रुप की कंपनी TTML के शेयर गुरुवार को BSE में 19 पर्सेंट से अधिक की तूफानी तेजी के साथ 38.25 रुपये पर पहुंच गए हैं
- TTML का घाटा सितंबर 2026 तिमाही में 81 पर्सेंट से ज्यादा घटा है
घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को तेज गिरावट के बाद भी टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेलिसर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड (TTML) के शेयरों में जोर का उछाल आया है। TTML के शेयर गुरुवार को BSE में 19 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 38.25 रुपये पर बंद हुए हैं। दिन के कारोबार के दौरान कंपनी के शेयरों ने 38.49 रुपये के स्तर को भी छुआ। टीटीएमएल का घाटा पहले के मुकाबले काफी घट गया है, इसी वजह से इसके शेयरों में यह तेजी देखने को मिली है। पिछले 7 साल में TTML के शेयरों में 1300 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया है। कंपनी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है।
81% से ज्यादा कम हुआ है कंपनी का घाटा
टाटा टेलिसर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड (TTML) का घाटा चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में घटकर 59.20 करोड़ रुपये रह गया है। एक साल पहले की समान अवधि में TTML को 320.82 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था। कंपनी का घाटा 81 पर्सेंट से ज्यादा कम हुआ है। सितंबर 2026 तिमाही में TTML को ऑपरेशंस से मिलने वाला रेवेन्यू 8.2 पर्सेंट बढ़कर 309.65 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले की समान अवधि में टाटा ग्रुप की इस कंपनी का रेवेन्यू 286.13 करोड़ रुपये था। कंपनी का इबिट्डा बढ़कर 160 करोड़ रुपये पहुंच गया। वहीं, इबिट्डा मार्जिन सुधार के साथ 53 पर्सेंट पर जा पहुंचा है।
1300% से अधिक उछल गए हैं TTML के शेयर
टाटा ग्रुप की कंपनी टीटीएमल (TTML) के शेयर 7 साल में 1300 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। टाटा टेलिसर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड (TTML) के शेयर 18 अक्टूबर 2019 को 2.73 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 22 अक्टूबर 2026 को BSE में 38.25 रुपये पर जा पहुंचे हैं। हालांकि, पिछले एक साल में TTML के शेयरों में 30 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। इस साल अब तक कंपनी के शेयर 22 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए हैं। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 58.15 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 30.12 रुपये है।
बोनस शेयर भी दे चुकी है कंपनी
टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेलिसर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड (TTML) अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है। कंपनी अपने निवेशकों को 2:15 के रेशियो में बोनस शेयर बांट चुकी है। यानी, कंपनी ने हर 15 शेयर पर 2 बोनस शेयर दिए हैं। टाटा टेलिसर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड का मार्केट कैप गुरुवार को 7477 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।