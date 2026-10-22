गिरावट की आंधी में भी दहाड़ रहा टाटा का शेयर, घाटा घटा तो 19% से ज्यादा उछल गए शेयर के दाम

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घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को तेज गिरावट के बाद भी टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेलिसर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड (TTML) के शेयरों में जोर का उछाल आया है। TTML के शेयर गुरुवार को BSE में 19 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 38.25 रुपये पर बंद हुए हैं। दिन के कारोबार के दौरान कंपनी के शेयरों ने 38.49 रुपये के स्तर को भी छुआ। टीटीएमएल का घाटा पहले के मुकाबले काफी घट गया है, इसी वजह से इसके शेयरों में यह तेजी देखने को मिली है। पिछले 7 साल में TTML के शेयरों में 1300 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया है। कंपनी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है।

81% से ज्यादा कम हुआ है कंपनी का घाटा

टाटा टेलिसर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड (TTML) का घाटा चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में घटकर 59.20 करोड़ रुपये रह गया है। एक साल पहले की समान अवधि में TTML को 320.82 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था। कंपनी का घाटा 81 पर्सेंट से ज्यादा कम हुआ है। सितंबर 2026 तिमाही में TTML को ऑपरेशंस से मिलने वाला रेवेन्यू 8.2 पर्सेंट बढ़कर 309.65 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले की समान अवधि में टाटा ग्रुप की इस कंपनी का रेवेन्यू 286.13 करोड़ रुपये था। कंपनी का इबिट्डा बढ़कर 160 करोड़ रुपये पहुंच गया। वहीं, इबिट्डा मार्जिन सुधार के साथ 53 पर्सेंट पर जा पहुंचा है।

1300% से अधिक उछल गए हैं TTML के शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी टीटीएमल (TTML) के शेयर 7 साल में 1300 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। टाटा टेलिसर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड (TTML) के शेयर 18 अक्टूबर 2019 को 2.73 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 22 अक्टूबर 2026 को BSE में 38.25 रुपये पर जा पहुंचे हैं। हालांकि, पिछले एक साल में TTML के शेयरों में 30 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। इस साल अब तक कंपनी के शेयर 22 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए हैं। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 58.15 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 30.12 रुपये है।

बोनस शेयर भी दे चुकी है कंपनी

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेलिसर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड (TTML) अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है। कंपनी अपने निवेशकों को 2:15 के रेशियो में बोनस शेयर बांट चुकी है। यानी, कंपनी ने हर 15 शेयर पर 2 बोनस शेयर दिए हैं। टाटा टेलिसर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड का मार्केट कैप गुरुवार को 7477 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।