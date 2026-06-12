50 रुपये से कम दाम वाले टाटा के इस शेयर में तूफानी तेजी, 1230% चढ़ गया है शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेलिसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड (TTML) के शेयरों में गजब की तेजी आई है। टाटा टेलिसर्विसेज के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 12 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 47.85 रुपये पर पहुंच गए। कारोबार के आखिर में टीटीएमएल के शेयर 46.43 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 6 साल में टीटीएमएल के शेयर 1200 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दिया है।

3.49 रुपये से 46 रुपये के पार पहुंचे TTML के शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी टीटीएमएल (TTML) के शेयर 12 जून 2020 को 3.49 रुपये पर थे। टाटा टेलिसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड (TTML) के शेयर शुक्रवार 12 जून 2026 को 46.43 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 6 साल में टीटीएमएल के शेयरों में 1230 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले 5 साल में कंपनी के शेयरों में 91 पर्सेंट की तेजी आई है। हालांकि, पिछले एक साल में टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर 39 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 6 पर्सेंट की तेजी आई। टीटीएमएल के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 79.55 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 30.12 रुपये है।

बोनस शेयर भी बांट चुकी है कंपनी

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेलिसर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड (TTML) अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर भी बांट चुकी है। टीटीएमएल अपने निवेशकों को 2:15 के रेशियो में बोनस शेयर दे चुकी है। यानी, कंपनी ने अपने शेयरधारकों को हर 15 शेयर पर 2 बोनस शेयर बांटे हैं। सितंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, टाटा टेलिसर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 74.36 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25.64 पर्सेंट है।