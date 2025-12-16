कमजोर बाजार में रॉकेट बना टाटा का यह शेयर, 53 रुपये के पार पहुंचा शेयर का दाम

संक्षेप: टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेलिसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड के शेयर मंगलवार को BSE में 10% से अधिक के उछाल के साथ 53.78 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर 5 साल में 600 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेलिसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड (TTML) के शेयरों में कमजोर बाजार में भी तूफानी तेजी आई है। टाटा टेलिसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड के शेयर मंगलवार को BSE में 10 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 53.78 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले कुछ महीनों से टाटा टेलिसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड के शेयर लगातार दबाव में हैं। कंपनी के शेयर पिछले 6 महीने में 25 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 30 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है।

45% से ज्यादा टूट गए थे TTML के शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेलिसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड (TTML) के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 45 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए थे। टाटा टेलिसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड के शेयर 18 दिसंबर 2024 को 86.50 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर लुढ़कते हुए 8 दिसंबर 2025 को 44.60 रुपये पर पहुंच गए। हालांकि, इस लेवल तक पहुंचने के बाद अब कंपनी के शेयरों में कुछ रिकवरी देखने को मिली है। टीटीएमएल का मार्केट कैप मंगलवार 16 दिसंबर को 10,500 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। पिछले एक साल में टीटीएमएल के शेयरों में 34 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है।