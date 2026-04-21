फ्री शेयर बांटने की तैयारी में टाटा की दिग्गज कंपनी, 22 अप्रैल को खास बैठक, 29% उछल गए शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट शेयरधारकों को फ्री शेयर (बोनस शेयर) बांटने की तैयारी में है। कंपनी का बोर्ड 22 अप्रैल की मीटिंग में बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा। कंपनी के शेयर 29 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं।

टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी ट्रेंट अपने शेयरधारकों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। ट्रेंट अपने निवेशकों को फ्री शेयर (बोनस शेयर) बांट सकती है। ट्रेंट ने बोनस शेयर पर विचार करने से जुड़ी अपनी योजना की घोषणा की है। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों में पिछले कुछ दिन में तूफानी तेजी आई है। ट्रेंट के शेयर 14 दिन में 29 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। ट्रेंट (Trent) के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 6259 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 3276.10 रुपये है।

निवेशकों को पहली बार मिल सकता है बोनस शेयर का तोहफा

टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट (Trent) ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि उसके बोर्ड की बैठक 22 अप्रैल 2026 को होनी है। इस मीटिंग में बोनस शेयर जारी करने से जुड़े प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। अगर ट्रेंट का बोर्ड बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी देता है तो यह पहला मौका होगा, जब कंपनी अपने निवेशकों को बोनस शेयर बांटेगी। कंपनी ने अभी बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट घोषित नहीं की है। बोनस शेयर पर विचार करने के साथ ही ट्रेंट 22 अप्रैल को होने वाली मीटिंग में मार्च 2026 तिमाही के नतीजे भी जारी करेगी। कंपनी अपने शेयरधारकों को डिविडेंड बांटने पर भी विचार करेगी।

14 दिन में 29% से ज्यादा उछल गए ट्रेंट के शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट के शेयरों में पिछले कुछ दिनों में तूफानी तेजी आई है। ट्रेंट के शेयर 14 ट्रेडिंग सेशंस में 29 पर्सेंट उछल गए हैं। ट्रेंट के शेयर 30 मार्च 2026 को 3276.10 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 21 अप्रैल 2026 को 4289 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयरों में 8 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। ट्रेंट का मार्केट कैप मंगलवार 21 मार्च को 1,52,300 करोड़ रुपये को पार कर गया है।