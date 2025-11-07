टाटा के इस शेयर के हैं बुरे हाल, इस साल अब तक 34% टूटा, अब 377 करोड़ रुपये का मुनाफा

संक्षेप: टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट के शेयर इस साल अब तक 34% से अधिक लुढ़क गए हैं। कंपनी ने शुक्रवार को सितंबर 2025 तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। सितंबर तिमाही में ट्रेंट का मुनाफा सालाना आधार पर 11% बढ़कर 377 करोड़ रुपये रहा है।

टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट के शेयर पिछले कुछ समय से दबाव में हैं। ट्रेंट के शेयर इस साल अब तक 34 पर्सेंट से ज्यादा टूट चुके हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार को BSE में गिरावट के साथ 4624.85 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी ने शुक्रवार को सितंबर 2025 तिमाही के वित्तीय नतीजे पेश किए हैं। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में ट्रेंट का कंसॉलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 11 पर्सेंट बढ़कर 377 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में ट्रेंट को 338.75 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। हालांकि, तिमाही आधार पर ट्रेंट (Trent) का प्रॉफिट 12.3 पर्सेंट घटा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में टाटा ग्रुप की इस रिटेल कंपनी को 429.69 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

4818 करोड़ रुपये रहा ट्रेंट का रेवेन्यू

ट्रेंट (Trent) का रेवेन्यू चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 16 पर्सेंट बढ़कर 4818 करोड़ रुपये रहा है। हालांकि, तिमाही आधार पर कंपनी के रेवेन्यू में कुछ गिरावट देखने को मिली है। जून 2025 तिमाही में ट्रेंट का रेवेन्यू 4883 करोड़ रुपये था। जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी के टोटल एक्सपेंसेज 4367 करोड़ रुपये रहे। पिछले साल की समान अवधि में कंपनी के टोटल एक्सपेंसेज 3915 करोड़ रुपये थे। अगर चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही की बात करें तो ट्रेंट का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 18 पर्सेंट बढ़कर 9701 करोड़ रुपये रहा। वहीं, पहली छमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 21 पर्सेंट बढ़कर 798 करोड़ रुपये रहा।