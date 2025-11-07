Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tata Group Trent Stock cracked over 34 Percent till now reported 377 crore rupee profit
टाटा के इस शेयर के हैं बुरे हाल, इस साल अब तक 34% टूटा, अब 377 करोड़ रुपये का मुनाफा

टाटा के इस शेयर के हैं बुरे हाल, इस साल अब तक 34% टूटा, अब 377 करोड़ रुपये का मुनाफा

संक्षेप: टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट के शेयर इस साल अब तक 34% से अधिक लुढ़क गए हैं। कंपनी ने शुक्रवार को सितंबर 2025 तिमाही के नतीजे पेश किए हैं। सितंबर तिमाही में ट्रेंट का मुनाफा सालाना आधार पर 11% बढ़कर 377 करोड़ रुपये रहा है।

Fri, 7 Nov 2025 07:22 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट के शेयर पिछले कुछ समय से दबाव में हैं। ट्रेंट के शेयर इस साल अब तक 34 पर्सेंट से ज्यादा टूट चुके हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार को BSE में गिरावट के साथ 4624.85 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी ने शुक्रवार को सितंबर 2025 तिमाही के वित्तीय नतीजे पेश किए हैं। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में ट्रेंट का कंसॉलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 11 पर्सेंट बढ़कर 377 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में ट्रेंट को 338.75 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। हालांकि, तिमाही आधार पर ट्रेंट (Trent) का प्रॉफिट 12.3 पर्सेंट घटा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में टाटा ग्रुप की इस रिटेल कंपनी को 429.69 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था।

4818 करोड़ रुपये रहा ट्रेंट का रेवेन्यू
ट्रेंट (Trent) का रेवेन्यू चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 16 पर्सेंट बढ़कर 4818 करोड़ रुपये रहा है। हालांकि, तिमाही आधार पर कंपनी के रेवेन्यू में कुछ गिरावट देखने को मिली है। जून 2025 तिमाही में ट्रेंट का रेवेन्यू 4883 करोड़ रुपये था। जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी के टोटल एक्सपेंसेज 4367 करोड़ रुपये रहे। पिछले साल की समान अवधि में कंपनी के टोटल एक्सपेंसेज 3915 करोड़ रुपये थे। अगर चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही की बात करें तो ट्रेंट का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 18 पर्सेंट बढ़कर 9701 करोड़ रुपये रहा। वहीं, पहली छमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 21 पर्सेंट बढ़कर 798 करोड़ रुपये रहा।

इस साल अब तक 34% से ज्यादा लुढ़क गए हैं ट्रेंट के शेयर
टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट के शेयर इस साल अब तक 34 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी 2025 को ट्रेंट के शेयर 7067.60 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 7 नवंबर 2025 को बीएसई में 4624.85 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर पिछले एक साल में देखें तो ट्रेंट के शेयरों में 29 पर्सेंट की गिरावट आई है। वहीं, पिछले पांच साल में ट्रेंट के शेयरों में 585 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। ट्रेंट के शेयरों का 52 हफ्ते का हाी लेवल 7490 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 4491.75 रुपये है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
