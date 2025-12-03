Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tata Group Trent Shares dropped over 40 Percent so far this year first yearly fall in 12 years
टाटा के इस शेयर को बड़ा झटका, 12 साल में'पहली बार' बुरे हाल में है शेयर

टाटा के इस शेयर को बड़ा झटका, 12 साल में'पहली बार' बुरे हाल में है शेयर

संक्षेप:

टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट के शेयर इस साल अब तक 40% से अधिक टूट गए हैं। 12 साल में पहले साल ट्रेंट के शेयरों में गिरावट देखने को मिलेगी। कंपनी के शेयरों ने 2023 और 2024 में निवेशकों का पैसा दोगुना से ज्यादा कर दिया था।

Wed, 3 Dec 2025 08:01 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट के शेयरों के बुरे हाल हैं। ट्रेंट के शेयरों पर लगातार बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में गिरावट के साथ 4188.65 रुपये पर बंद हुए हैं। इंट्राडे के दौरान ट्रेंट के शेयर 4158.25 रुपये पर जा पहुंचे और 52 हफ्ते का नया निचला स्तर बनाया। पिछले एक महीने में ट्रेंट के शेयरों में 11 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, इस साल अब तक ट्रेंट के शेयर 40 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। पिछले 12 साल में पहली बार (पहले साल) ट्रेंट के शेयरों में गिरावट देखने को मिलेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

साल 2013 में ट्रेंट के शेयरों में आई थी गिरावट
इससे पहले, साल 2013 में टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट के शेयरों में 3.5 पर्सेंट की गिरावट आई थी। साल 2023 और साल 2024 में ट्रेंट (Trent) के शेयरों ने निवेशकों का पैसा दोगुना से ज्यादा कर दिया था। साल 2023 और 2024 में ट्रेंट के शेयरों में क्रमश: 126.30 पर्सेंट और 132.8 पर्सेंट का उछाल आया था। फिलहाल, ट्रेंट के शेयर अप्रैल 2024 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट के शेयर 14 अक्टूबर 2024 को अपने ऑल टाइम हाई 8345.85 रुपये पर थे। यह बात बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में कही गई है।

ये भी पढ़ें:60% से ज्यादा टूट गए ओला इलेक्ट्रिक के शेयर, IPO के दाम से आधा हुआ शेयर

इस वजह से लुढ़क रहे हैं ट्रेंट के शेयर
टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट (Trent) के शेयरों पर लगातार बिकवाली का दबाव है, क्योंकि पिछली कुछ तिमाहियों से कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ बाजार की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में ट्रेंट का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 18.4 पर्सेंट बढ़कर 9505.3 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी का ग्रॉस मार्जिन सालाना आधार पर 97 बेसिस प्वाइंट (0.97 पर्सेंट) घटकर 44.2 पर्सेंट रहा है।

ये भी पढ़ें:2 टुकड़े में बंट रहा मल्टीबैगर, 1 फ्री शेयर का भी तोहफा, शेयर में 12441% की तेजी

5 साल में 517% उछले हैं कंपनी के शेयर
ट्रेंट के शेयर पिछले पांच साल में 517 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। टाटा ग्रुप की इस रिटेल कंपनी के शेयर 4 दिसंबर 2020 को 678.10 रुपये पर थे। ट्रेंट के शेयर 3 दिसंबर 2025 को BSE में 4,188.65 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 310 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले दो साल में ट्रेंट के शेयर करीब 50 पर्सेंट चढ़े हैं।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Tata Group Stocks अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।