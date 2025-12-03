टाटा के इस शेयर को बड़ा झटका, 12 साल में'पहली बार' बुरे हाल में है शेयर

संक्षेप: टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट के शेयर इस साल अब तक 40% से अधिक टूट गए हैं। 12 साल में पहले साल ट्रेंट के शेयरों में गिरावट देखने को मिलेगी। कंपनी के शेयरों ने 2023 और 2024 में निवेशकों का पैसा दोगुना से ज्यादा कर दिया था।

टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट के शेयरों के बुरे हाल हैं। ट्रेंट के शेयरों पर लगातार बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में गिरावट के साथ 4188.65 रुपये पर बंद हुए हैं। इंट्राडे के दौरान ट्रेंट के शेयर 4158.25 रुपये पर जा पहुंचे और 52 हफ्ते का नया निचला स्तर बनाया। पिछले एक महीने में ट्रेंट के शेयरों में 11 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, इस साल अब तक ट्रेंट के शेयर 40 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। पिछले 12 साल में पहली बार (पहले साल) ट्रेंट के शेयरों में गिरावट देखने को मिलेगी।

साल 2013 में ट्रेंट के शेयरों में आई थी गिरावट

इससे पहले, साल 2013 में टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट के शेयरों में 3.5 पर्सेंट की गिरावट आई थी। साल 2023 और साल 2024 में ट्रेंट (Trent) के शेयरों ने निवेशकों का पैसा दोगुना से ज्यादा कर दिया था। साल 2023 और 2024 में ट्रेंट के शेयरों में क्रमश: 126.30 पर्सेंट और 132.8 पर्सेंट का उछाल आया था। फिलहाल, ट्रेंट के शेयर अप्रैल 2024 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट के शेयर 14 अक्टूबर 2024 को अपने ऑल टाइम हाई 8345.85 रुपये पर थे। यह बात बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में कही गई है।

इस वजह से लुढ़क रहे हैं ट्रेंट के शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट (Trent) के शेयरों पर लगातार बिकवाली का दबाव है, क्योंकि पिछली कुछ तिमाहियों से कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ बाजार की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में ट्रेंट का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 18.4 पर्सेंट बढ़कर 9505.3 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी का ग्रॉस मार्जिन सालाना आधार पर 97 बेसिस प्वाइंट (0.97 पर्सेंट) घटकर 44.2 पर्सेंट रहा है।