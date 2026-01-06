टाटा के इस शेयर के बुरे हाल, बाजार खुलते ही बिखरा, 8% से ज्यादा टूट गया शेयर का दाम
टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट के शेयर मंगलवार को बाजार खुलते ही बिखर गए हैं। ट्रेंट (Trent) के शेयर मंगलवार को BSE में 8 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट के साथ 4060.65 रुपये पर जा पहुंचे हैं। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट के बाद ट्रेंट के शेयरों में यह तेज गिरावट आई है। पिछले एक साल में ट्रेंट के शेयर 41 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। वहीं, पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 25 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। ट्रेंट के शेयरों पर पिछले कुछ समय से बिकवाली का दबाव है।
ट्रेंट के रेवेन्यू में 17% का उछाल
टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में उसका रेवेन्यू सालाना आधार पर 17 पर्सेंट बढ़कर 5220 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में ट्रेंट का रेवेन्यू 4466 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष के नौ महीनों में ट्रेंट का रेवेन्यू सालाना आधार पर 18 पर्सेंट बढ़कर 14,604 करोड़ रुपये रहा है। यह पिछले वित्त वर्ष की शुरुआती तीन तिमाहियों के मुकाबले काफी कम है, उस दौरान कंपनी ने 40-50 पर्सेंट की डबल-डिजिट ग्रोथ हासिल की है।
41% से ज्यादा टूट गए हैं ट्रेंट के शेयर
टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट (Trent) के शेयर पिछले एक साल में 41 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। ट्रेंट के शेयर 6 जनवरी 2025 को 6998.35 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 6 जनवरी 2026 को BSE में 4060.65 रुपये पर जा पहुंचे हैं। 52 हफ्ते के हाई लेवल से ट्रेंट के शेयर 44 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। वहीं, पिछले 6 महीने में ट्रेंट के शेयरों में 25 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। ट्रेंट के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 7349.95 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 3931.45 रुपये है।