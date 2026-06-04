टाटा का दिग्गज शेयर क्या एक दिन में 33% टूटा? कंपनी ने पहली बार बांटे हैं बोनस शेयर

ट्रेंट के शेयरों में गुरुवार को बाजार खुलते ही 33% से अधिक की गिरावट दिखी। असल में ट्रेंट के शेयरों में तेज गिरावट नहीं आई है, बल्कि कंपनी के शेयर बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर ट्रेड कर रहे थे।

टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट के शेयरों में गुरुवार को बाजार खुलते ही 33 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट दिखी। लोगों को लगा कि ट्रेंट में ऐसा क्या हुआ कि कंपनी के शेयर 33 पर्सेंट से अधिक टूट गए। ट्रेंट के शेयर बुधवार को NSE में 4257.60 रुपये पर बंद हुए थे। कंपनी के शेयर गुरुवार को NSE में 2830 रुपये पर खुले। असल में ट्रेंट के शेयरों में 33 पर्सेंट से अधिक की गिरावट नहीं आई, बल्कि कंपनी के शेयर बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर ट्रेड कर रहे थे। बोनस शेयर इश्यू के बाद स्टॉक प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से ट्रेंट के शेयरों में यह गिरावट देखने को मिल रही है। दिन के कारोबार के दौरान ट्रेंट के शेयरों ने 2751 रुपये के निचले स्तर को छुआ।

ट्रेंट ने पहली बार दिया है बोनस शेयर का तोहफा

टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट (Trent) ने अप्रैल में अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने की घोषणा की। कंपनी ने 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर देने का ऐलान किया। यानी, कंपनी अपने निवेशकों को हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांट रही है। बोनस शेयर ऑफर के तहत ट्रेंट 1 रुपये फेस वैल्यू वाले करीब 17.77 करोड़ शेयर जारी करेगी। ट्रेंट ने अप्रैल में चौथी तिमाही के नतीजों के साथ हर शेयर पर 6 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया। ट्रेंट ने पहली बार अपने निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा दिया है।

कंपनी ने बदली बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट

टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट (Trent) ने पहले बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट शुक्रवार 29 मई फिक्स की थी। लेकिन, बाद में कंपनी ने रिकॉर्ड डेट गुरुवार 4 जून कर दी। ब्रोकरेज फर्म HSBC ट्रेंट के शेयरों पर बुलिश है। एचएसबीसी ने टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। HSBC ने ट्रेंट के शेयरों के लिए 4910 रुपये (प्री-बोनस एडजस्टमेंट) का टारगेट प्राइस दिया है। यह बात मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट में कही गई है।

चौथी तिमाही में कंपनी को 413 करोड़ रुपये का हुआ मुनाफा

ट्रेंट को 31 मार्च 2026 को खत्म हुई चौथी तिमाही में 413.1 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले ट्रेंट का प्रॉफिट 32.57 पर्सेंट बढ़ा है। ट्रेंट को एक साल पहले की समान अवधि में 311.6 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। चौथी तिमाही में ट्रेंट का रेवेन्यू 5027.99 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में ट्रेंट का रेवेन्यू 4216.94 करोड़ रुपये था।