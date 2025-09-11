रिकॉर्ड हाई से 40% टूटा टाटा का यह शेयर, एक्सपर्ट बोले- और लुढ़क सकते हैं शेयर के दाम

टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल 8345.85 रुपये से करीब 40% लुढ़क गए हैं। घरेलू ब्रोकरेज हाउस कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा है कि ट्रेंट के शेयर 5000 रुपये के नीचे जा सकते हैं।

टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट ने पिछले पांच साल में शेयरधारकों को 645 पर्सेंट का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। हालांकि, इधर पिछले कुछ समय से ट्रेंट के शेयर दबाव में हैं। ट्रेंट (Trent) के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल 8345.85 रुपये से करीब 40 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। घरेलू ब्रोकरेज हाउस कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा है कि ट्रेंट के शेयर 5000 रुपये के नीचे जा सकते हैं। कोटक ने टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी पर रेड्यूस (Reduce) रेटिंग बनाए रखी है।

कोटक ने घटाया अर्निंग एस्टिमेट्स

घरेलू ब्रोकरेज हाउस कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपना FY2026-28 का अर्निंग एस्टिमेट्स 3-7 पर्सेंट घटाया है। कोटक ने कमजोर सेम-स्टोर सेल्स ग्रोथ और सुस्त रेवेन्यू प्रॉस्पेक्ट्स का हवाला दिया है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि 1000-2500 रुपये के प्राइस रेंज में हालिया जीएसटी कटौती पॉजिटिव है, लेकिन यह शायद ट्रेंट की नियर-टर्म ग्रोथ को रफ्तार न दे पाए। ट्रेंट के स्टैंडअलोन रेवेन्यू में करीब 35 पर्सेंट का योगदान देने वाली Westside पर कुछ असर देखने को मिल सकता है। ज्यादातर 1000 रुपये से कम के मर्चेंडाइज बेचने वाली Zudio पर टैक्स चेंज का कोई असर नहीं पड़ेगा।