रिकॉर्ड हाई से 40% टूटा टाटा का यह शेयर, एक्सपर्ट बोले- और लुढ़क सकते हैं शेयर के दाम

टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल 8345.85 रुपये से करीब 40% लुढ़क गए हैं। घरेलू ब्रोकरेज हाउस कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा है कि ट्रेंट के शेयर 5000 रुपये के नीचे जा सकते हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 05:59 PM
टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी ट्रेंट ने पिछले पांच साल में शेयरधारकों को 645 पर्सेंट का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। हालांकि, इधर पिछले कुछ समय से ट्रेंट के शेयर दबाव में हैं। ट्रेंट (Trent) के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल 8345.85 रुपये से करीब 40 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। घरेलू ब्रोकरेज हाउस कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा है कि ट्रेंट के शेयर 5000 रुपये के नीचे जा सकते हैं। कोटक ने टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी पर रेड्यूस (Reduce) रेटिंग बनाए रखी है।

कोटक ने घटाया अर्निंग एस्टिमेट्स
घरेलू ब्रोकरेज हाउस कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपना FY2026-28 का अर्निंग एस्टिमेट्स 3-7 पर्सेंट घटाया है। कोटक ने कमजोर सेम-स्टोर सेल्स ग्रोथ और सुस्त रेवेन्यू प्रॉस्पेक्ट्स का हवाला दिया है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि 1000-2500 रुपये के प्राइस रेंज में हालिया जीएसटी कटौती पॉजिटिव है, लेकिन यह शायद ट्रेंट की नियर-टर्म ग्रोथ को रफ्तार न दे पाए। ट्रेंट के स्टैंडअलोन रेवेन्यू में करीब 35 पर्सेंट का योगदान देने वाली Westside पर कुछ असर देखने को मिल सकता है। ज्यादातर 1000 रुपये से कम के मर्चेंडाइज बेचने वाली Zudio पर टैक्स चेंज का कोई असर नहीं पड़ेगा।

ये भी पढ़ें:55 रुपये का शेयर अब ₹2500 के पार, 3 साल से कम में 4600% की तूफानी तेजी

10 साल में 4000% से ज्यादा चढ़ गए ट्रेंट के शेयर
टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट (Trent) के शेयर पिछले 10 साल में 4088 पर्सेंट उछल गए हैं। रिटेल कंपनी ट्रेंट के शेयर 4 सितंबर 2015 को 123.39 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 11 सितंबर 2025 को 5168.65 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले पांच साल में ट्रेंट के शेयरों में 645 पर्सेंट का जबरदस्त उछाल आया है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 693.40 रुपये से बढ़कर 5100 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयरों में 275 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। वहीं, दो साल में टाटा ग्रुप की रिटेल कंपनी के शेयर 147 पर्सेंट चढ़ गए हैं।

