Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बाजार को नहीं भाया बोनस शेयर और डिविडेंड का तोहफा, टाटा का दिग्गज शेयर धड़ाम

Apr 23, 2026 10:57 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

400 करोड़ रुपये के मुनाफे, बोनस शेयर और डिविडेंड के ऐलान के बाद भी टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट के शेयर गुरुवार को धड़ाम हो गए हैं। ट्रेंट के शेयर गुरुवार को BSE में करीब 4 पर्सेंट लुढ़क गए हैं।

बाजार को नहीं भाया बोनस शेयर और डिविडेंड का तोहफा, टाटा का दिग्गज शेयर धड़ाम

मजबूत वित्तीय नतीजे, बोनस शेयर और डिविडेंड के तोहफे के बाद भी टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी ट्रेंट के शेयर गुरुवार को धड़ाम हो गए हैं। शेयर बाजार को कंपनी का परफॉर्मेंस और निवेशकों को दिया गया तोहफा रास नहीं आया है। ट्रेंट के शेयर गुरुवार को BSE में करीब 4 पर्सेंट की गिरावट के साथ 4252.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। ट्रेंट ने बुधवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजों, बोनस शेयर और डिविडेंड बांटने का ऐलान किया था। पिछले एक महीने में ट्रेंट के शेयरों में अच्छी रिकवरी हुई है और कंपनी के शेयर करीब 27 पर्सेंट उछल गए हैं।

ट्रेंट ने किया है पहली बार बोनस शेयर बांटने का ऐलान
टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट (Trent) ने बुधवार को अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने की घोषणा की है। कंपनी अपने निवेशकों को पहली बार बोनस शेयर का तोहफा दे रही है। ट्रेंट ने 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर बांटने की मंजूरी दी है। यानी, कंपनी हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर देगी। कंपनी ने अभी बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं की है।

ये भी पढ़ें:विजय केडिया ने इस सोलर स्टॉक पर लगा दिया करोड़ों का दांव, दोगुना हुआ शेयर का दाम

600% डिविडेंड देने की घोषणा
ट्रेंट ने बताया है कि कंपनी के बोर्ड ने 600 पर्सेंट का डिविडेंड रिकमंड किया है। यानी, कंपनी 1 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने हर शेयर पर 6 रुपये का डिविडेंड बांटेगी। कंपनी के शेयरहोल्डर्स अगर डिविडेंड को मंजूरी देते हैं तो 74वीं आम सालाना बैठक (AGM) होने के तीन दिन या इसके बाद डिविडेंड का पेमेंट किया जाएगा। इसके अलावा, कंपनी के बोर्ड ने 2500 करोड़ रुपये तक के राइट्स इश्यू को भी मंजूरी दी है।

ये भी पढ़ें:₹10,000 हो सकती है पेंशन, सरकार कर रही विचार, इन लोगों को होगा बड़ा फायदा

400 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा
टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट को 31 मार्च 2026 को खत्म हुई तिमाही में 400 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ है। कंपनी का प्रॉफिट सालाना आधार पर 26 पर्सेंट बढ़ा है। एक साल पहले की समान अवधि में ट्रेंट को 318 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। मार्च 2026 तिमाही में ऑपरेशंस से ट्रेंट का रेवेन्यू सालाना आधार पर 19 पर्सेंट बढ़कर 5028 करोड़ रुपये रहा है।

ये भी पढ़ें:फार्मर रजिस्ट्री क्या है? क्या इसके बिना नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ?

10 टुकड़े में अपना शेयर बांट चुकी है कंपनी
टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। ट्रेंट अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांट चुकी है। ट्रेंट ने सितंबर 2016 में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा है। ट्रेंट के शेयरों में पिछले 5 साल में करीब 450 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 6259 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 3276.10 रुपये है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

और पढ़ें
Business Latest News Share Market Bonus Share अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,