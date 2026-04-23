बाजार को नहीं भाया बोनस शेयर और डिविडेंड का तोहफा, टाटा का दिग्गज शेयर धड़ाम

400 करोड़ रुपये के मुनाफे, बोनस शेयर और डिविडेंड के ऐलान के बाद भी टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट के शेयर गुरुवार को धड़ाम हो गए हैं। ट्रेंट के शेयर गुरुवार को BSE में करीब 4 पर्सेंट लुढ़क गए हैं।

मजबूत वित्तीय नतीजे, बोनस शेयर और डिविडेंड के तोहफे के बाद भी टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी ट्रेंट के शेयर गुरुवार को धड़ाम हो गए हैं। शेयर बाजार को कंपनी का परफॉर्मेंस और निवेशकों को दिया गया तोहफा रास नहीं आया है। ट्रेंट के शेयर गुरुवार को BSE में करीब 4 पर्सेंट की गिरावट के साथ 4252.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। ट्रेंट ने बुधवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजों, बोनस शेयर और डिविडेंड बांटने का ऐलान किया था। पिछले एक महीने में ट्रेंट के शेयरों में अच्छी रिकवरी हुई है और कंपनी के शेयर करीब 27 पर्सेंट उछल गए हैं।

ट्रेंट ने किया है पहली बार बोनस शेयर बांटने का ऐलान

टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट (Trent) ने बुधवार को अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांटने की घोषणा की है। कंपनी अपने निवेशकों को पहली बार बोनस शेयर का तोहफा दे रही है। ट्रेंट ने 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर बांटने की मंजूरी दी है। यानी, कंपनी हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर देगी। कंपनी ने अभी बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं की है।

600% डिविडेंड देने की घोषणा

ट्रेंट ने बताया है कि कंपनी के बोर्ड ने 600 पर्सेंट का डिविडेंड रिकमंड किया है। यानी, कंपनी 1 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने हर शेयर पर 6 रुपये का डिविडेंड बांटेगी। कंपनी के शेयरहोल्डर्स अगर डिविडेंड को मंजूरी देते हैं तो 74वीं आम सालाना बैठक (AGM) होने के तीन दिन या इसके बाद डिविडेंड का पेमेंट किया जाएगा। इसके अलावा, कंपनी के बोर्ड ने 2500 करोड़ रुपये तक के राइट्स इश्यू को भी मंजूरी दी है।

400 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा

टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट को 31 मार्च 2026 को खत्म हुई तिमाही में 400 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ है। कंपनी का प्रॉफिट सालाना आधार पर 26 पर्सेंट बढ़ा है। एक साल पहले की समान अवधि में ट्रेंट को 318 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। मार्च 2026 तिमाही में ऑपरेशंस से ट्रेंट का रेवेन्यू सालाना आधार पर 19 पर्सेंट बढ़कर 5028 करोड़ रुपये रहा है।