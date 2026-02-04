टाटा की दिग्गज कंपनी को 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुनाफा, 50% से ज्यादा टूट चुके हैं शेयर

संक्षेप: टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट को दिसंबर 2025 तिमाही में 513 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। ट्रेंट के शेयर बुधवार को BSE में 5% उछलकर 4013.20 रुपये पर बंद हुए हैं। इस तेजी के बाद भी ट्रेंट के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 50% से ज्यादा नीचे हैं।

टाटा ग्रुप की फैशन और लाइफस्टाइल रिटेल कंपनी ट्रेंट को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 513 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर ट्रेंट का प्रॉफिट 3 पर्सेंट बढ़ा है। एक साल पहले की समान अवधि में ट्रेंट को 497 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट के शेयर बुधवार को BSE में 5 पर्सेंट उछलकर 4013.20 रुपये पर बंद हुए हैं। इस तेजी के बाद भी ट्रेंट के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 50 पर्सेंट से ज्यादा नीचे हैं। ट्रेंट अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

5345 करोड़ रुपये रहा ट्रेंट का रेवेन्यू

टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट का रेवेन्यू चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 5345 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले ट्रेंट का रेवेन्यू 15 पर्सेंट बढ़ा है। दिसंबर 2024 तिमाही में ट्रेंट का रेवेन्यू 4657 करोड़ रुपये था। दिसंबर 2025 तिमाही में स्टैंडअलोन बेसिस पर ट्रेंट (Trent) का टैक्स भुगतान के बाद मुनाफा 36 पर्सेंट बढ़कर 640 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में स्टैंडअलोन बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट 469 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में ट्रेंट का कंसॉलिडेटेड ऑपरेटिंग इबिट्डा 837 करोड़ रुपये रहा है, जो कि सालाना आधार पर 20 पर्सेंट ज्यादा रहा।

50% से ज्यादा टूट गए हैं ट्रेंट के शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 50 पर्सेंट से ज्यादा नीचे हैं। ट्रेंट के शेयर 14 अक्टूबर 2024 को अपने ऑल टाइम हाई 8345.85 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 4 फरवरी 2026 को 4013.20 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले एक साल में ट्रेंट के शेयर 30 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। वहीं, पिछले 6 महीने में ट्रेंट के शेयरों में 23 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। एक महीने में ट्रेंट के शेयर करीब 10 पर्सेंट टूटे हैं। ट्रेंट के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 6259 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 3643.70 रुपये है।