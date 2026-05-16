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2186% का रिटर्न, टाटा ग्रुप की यह कंपनी दे रही है बोनस शेयर, रिकॉर्ड डेट नजदीक

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Trent Ltd Share Price: ट्रेंट लिमिटेड के शेयर एक्स-बोनस ट्रेड करने जा रहे हैं। कंपनी ने 2 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया है। इस कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। 

2186% का रिटर्न, टाटा ग्रुप की यह कंपनी दे रही है बोनस शेयर, रिकॉर्ड डेट नजदीक

Trent Ltd Share Price: टाटा ग्रुप का मल्टीबैगर स्टॉक पहली बार निवेशकों को बोनस शेयर देने जा रहा है। कंपनी ने 2 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर देने का फैसला किया है। इस बोनस इश्यू के लिए टाटा ग्रुप की कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान कर दिया है। जिसमें अब ज्यादा समय नहीं बचा है। बता दें, हम बात कर रहे हैं ट्रेंट लिमिटेड की।

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ट्रेंट बोनस शेयर रिकॉर्ड डेट (Trent Ltd bonus share record date)

टाटा ग्रुप की यह कंपनी 2 पर 1 शेयर निवेशकों को बोनस के तौर पर देने का ऐलान किया है। ट्रेंट लिमिटेड ने इस बोनस इश्यू के लिए 4 जून 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट घोषित किया है। यानी इस दिन जिन निवेशकों के पास ट्रेंट लिमिटेड के दो शेयर रहेंगे उन्हें 1 शेयर बोनस मिलेगा।

डिविडेंड दे रही है कंपनी (Trent Ltd Dividend stock)

ट्रेंट लिमिटेड की तरफ से निवेशकों के लिए डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है। कंपनी ने इस बार एक शेयर पर 6 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। इस डिविडेंड के लिए ट्रेंट लिमिटेड ने 12 जून 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। बता दें, इससे पहले कंपनी के शेयर 2025 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड मिला था।

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शेयरों का प्रदर्शन का प्रदर्शन कैसा? (Trent Ltd Share price live updates)

शुक्रवार को Trent Ltd के शेयर 0.70 प्रतिशत की गिरावट के बाद 4101.30 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 26 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी का 52 वीक हाई 6259 रुपये और 52 वीक लो लेवल 3276.10 रुपये है। ट्रेंट लिमिटेड का मार्केट कैप 1.45 लाख करोड़ रुपये का है।

10 साल में 2186% का रिटर्न (Trent Ltd Share Performance)

दो साल में Trent Ltd के शेयरों की कीमतों में 9 प्रतिशत गिरा है। हालांकि, इसके बाद भी यह स्टॉक तीन साल में 171 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 5 साल में ट्रेंट लिमिटेड के शेयरों का भाव 430 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 10 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले पोजीशनल निवेशकों को 2186 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

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इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 37.01 प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 62.99 प्रतिशत हिस्सा है। पिछली तीन तिमाही से कंपनी के शेयर होल्डिंग्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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