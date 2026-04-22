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टाटा की दिग्गज कंपनी करेगी बड़ा ऐलान, करीब 5 लाख निवेशकों को मिल सकता है तोहफा

Apr 22, 2026 09:41 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट की बुधवार 22 अप्रैल को बोर्ड बैठक है। इस मीटिंग में निवेशकों को बोनस शेयर बांटने की घोषणा हो सकती है। ट्रेंट के करीब 5 लाख शेयरधारकों को बोनस शेयर का फायदा मिल सकता है।

टाटा की दिग्गज कंपनी करेगी बड़ा ऐलान, करीब 5 लाख निवेशकों को मिल सकता है तोहफा

टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी ट्रेंट आज अपने शेयरधारकों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान कर सकती है। ट्रेंट की आज बुधवार 22 अप्रैल को बोर्ड बैठक है, जिसमें निवेशकों को बोनस शेयर बांटने की घोषणा हो सकती है। कंपनी का बोर्ड अगर बोनस शेयर बांटने की मंजूरी देता है तो यह पहला मौका होगा, जब निवेशकों को बोनस शेयर मिलेंगे। ट्रेंट के करीब 5 लाख शेयरधारकों को बोनस शेयर का फायदा मिल सकता है। कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में उछाल के साथ 4493.90 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं।

डिविडेंड पर भी विचार करेगा कंपनी का बोर्ड
टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट का बोर्ड अपने निवेशकों को डिविडेंड देने पर भी विचार करेगा। पिछले 5 साल में कंपनी ने अपने शेयरधारकों को हर शेयर पर 13 रुपये का डिविडेंड बांटा है। इसके अलावा, ट्रेंट का बोर्ड अतिरिक्त फंड्स जुटाने पर भी विचार करेगा। मार्च 2026 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न को देखें तो ट्रेंट में करीब 5 लाख छोटे आम निवेशक हैं, जिनकी अर्थोराइज्ड कैपिटल 2 लाख रुपये तक है। ट्रेंट में इन शेयरधारकों की 14 पर्सेंट हिस्सेदारी है। ट्रेंट ने हालिया तिमाही अपडेट में एक्सचेंजों को बताया है कि मार्च 2026 तिमाही में उसका स्टैंडअलोन रेवेन्यू सालाना आधार पर 20 पर्सेंट बढ़कर 4937 करोड़ रुपये रहा है।

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एक महीने में 33% से ज्यादा उछल गए हैं ट्रेंट के शेयर
टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट (Trent) के शेयर पिछले एक महीने में 33 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। ट्रेंट के शेयर 23 मार्च 2026 को 3354.95 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 22 अप्रैल 2026 को 4493.90 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 5 दिन की बात करें तो ट्रेंट के शेयरों में 10 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। पिछले 5 साल में ट्रेंट के शेयर 475 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। ट्रेंट के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 6259 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 3276.10 रुपये है।

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10 टुकड़ों में शेयर भी बांट चुकी है कंपनी
टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट (Trent) अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। ट्रेंट ने अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा है। ट्रेंट ने सितंबर 2016 में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा। मार्च 2026 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 37.01 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 62.99 पर्सेंट है। पिछले 10 साल में ट्रेंट के शेयरों में 2600 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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