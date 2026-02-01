बजट के दिन बाजार धड़ाम, फिर भी चमका टाटा का यह शेयर, 4100 रुपये के पार पहुंचे दाम

संक्षेप: मार्केट में आई सुनामी में भी टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। टाइटन के शेयर रविवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 4 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 4144.45 रुपये पर पहुंच गए।

घरेलू शेयर बाजार बजट वाले दिन धड़ाम हो गया। मार्केट में आई सुनामी में भी टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। टाइटन के शेयर रविवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 4 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 4144.45 रुपये पर पहुंच गए। हालांकि, कारोबार के आखिर में टाइटन के शेयर तेजी के साथ 3990.60 रुपये पर बंद हुए हैं। बजट में गोल्ड पर लगने वाली कस्टम्स ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसी वजह से ज्वैलरी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है।

घटाकर 6% की गई थी बेसिक कस्टम्स ड्यूटी

जुलाई 2024 बजट में गोल्ड पर लगने वाली बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को 15 पर्सेंट से घटाकर 6 पर्सेंट किया गया था। इस कदम का मकसद गोल्ड स्मगलिंग को रोकना और इसकी अफॉर्डेबिलिटी को बेहतर बनाना था। मौजूदा लेवी में बेसिक कस्टम्स ड्यूटी और लगने वाले सरचार्ज शामिल हैं। गोल्ड पर हायर कस्टम्स ड्यूटी सीधे तौर पर ज्वैलरी कंपनियों के लिए नियर टर्म में निगेटिव है, जो कि डिमांड पर असर डालती है।

996% से ज्यादा उछल गए हैं टाइटन के शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन (Titan) के शेयर पिछले 10 साल में 996 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। टाइटन के शेयर 29 जनवरी 2016 को 363.90 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 1 फरवरी 2026 को BSE में 3990.60 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो टाइटन के शेयरों में 164 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में टाइटन के शेयर 20 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। टाइटन के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 4312 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 2947.55 रुपये है।