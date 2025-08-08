Tata Group Titan Shares may cross 4300 rupee level Jefferies CLSA Goldman Sachs Given Buy rating 4300 रुपये के पार जा सकता है टाटा का यह दिग्गज शेयर, एक्सपर्ट्स बोले- खरीदो शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tata Group Titan Shares may cross 4300 rupee level Jefferies CLSA Goldman Sachs Given Buy rating

4300 रुपये के पार जा सकता है टाटा का यह दिग्गज शेयर, एक्सपर्ट्स बोले- खरीदो शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयर 4300 रुपये के पार जा सकते हैं। विदेशी ब्रोकरेज हाउस CLSA ने टाइटन के शेयरों को आउटपरफॉर्म रेटिंग दी है। CLSA ने टाइटन के शेयरों के लिए 4394 रुपये का टारगेट दिया है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 02:10 PM
टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयर शुक्रवार को BSE में 2 पर्सेंट के उछाल के साथ 3488 रुपये पर पहुंच गए हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि टाइटन के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, टाइटन के शेयर 4300 रुपये के पार जा सकते हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में टाइटन का मुनाफा 52.6% बढ़कर 1091 करोड़ रुपये पहुंच गया है। मजबूत सेल्स और मार्जिन एक्सपैंशन की वजह से टाइटन के तिमाही मुनाफे में यह उछाल आया है। पहली तिमाही में टाइटन कंपनी का रेवेन्यू 24.6% बढ़कर 16,523 करोड़ रुपये रहा है। झुनझुनवाला फैमिली का टाइटन पर बड़ा दांव है।

CLSA ने दिया है 4394 करोड़ रुपये का टारगेट
विदेशी ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए (CLSA) ने टाइटन के शेयरों को आउटपरफॉर्म रेटिंग दी है। CLSA ने टाइटन के शेयरों के लिए 4394 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स ने भी टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। गोल्डमैन सैक्स ने टाइटन के शेयरों को बाय (Buy) रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों का टारगेट प्राइस 4000 रुपये से बढ़ाकर 4200 रुपये कर दिया है। घरेलू ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने टाइटन के शेयरों को बाय रेटिंग बनाए रखी है और कंपनी के शेयरों के लिए 4150 रुपये का टारगेट दिया है। यह बात सीएनबीसी-टीवी 18 की रिपोर्ट में कही गई है।

सिटी ने टाइटन के शेयरों को दिया 3900 रुपये का टारगेट
ब्रोकरेज हाउस सिटी (Citi) ने टाइटन के शेयरों पर बाय रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों का टारगेट प्राइस 3800 रुपये से बढ़ाकर 3900 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने टाइटन के शेयरों पर होल्ड रेटिंग बनाए रखी है। जेफरीज ने टाइटन के शेयरों का टारगेट प्राइस 3600 रुपये से बढ़ाकर 3800 रुपये कर दिया है। टाइटन को ट्रैक करने वाले 36 एनालिस्ट्स में से 26 ने कंपनी के शेयरों पर बाय रेटिंग बनाए रखी है। वहीं, 6 ने होल्ड रेटिंग और 4 ने सेल रेटिंग दी है। ब्लूमबर्ग के डेटा के हवाले से यह बात एनडीटीवी प्रॉफिट की एक रिपोर्ट में कही गई है।

5 साल में 218% से ज्यादा उछल गए हैं टाइटन के शेयर
टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयर पिछले पांच साल में 218 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। टाइटन के शेयर 7 अगस्त 2020 को 1090.70 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 8 अगस्त 2025 को 3488 रुपये पर जा पहुंचे हैं। टाइटन के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 3866.15 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 2947.55 रुपये है। रेखा झुनझुनवाला के पास टाइटन कंपनी के 45,793,470 शेयर हैं। कंपनी में उनकी 5.15 पर्सेंट हिस्सेदारी है।

Business Latest News Share Market Tata Group
