टाटा के इस दिग्गज शेयर ने किया मालामाल, 1 लाख रुपये के बना दिए 4.5 करोड़ रुपये

टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयरों ने 15 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 4 करोड़ रुपये से ज्यादा बना दिया है। कंपनी के शेयरों ने यह कमाल बोनस शेयर और शेयरों के बंटवारे के दम पर दिखाया है।

टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाइटन ने अपने निवेशकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। टाइटन के शेयरों ने 15 साल में ही लोगों का मालामाल कर दिया है। टाइटन के शेयरों ने 15 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 4 करोड़ रुपये से ज्यादा बना दिया है। कंपनी के शेयरों ने यह कमाल बोनस शेयर और शेयरों के बंटवारे के दम पर दिखाया है। शेयर मार्केट के 'बिग बुल' कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला का भी यह फेवरिट शेयर रहा है। उन्होंने टाइटन के शेयरों पर बड़ा दांव लगाया था।

1 लाख रुपये के ऐसे बना दिए 4.5 करोड़ रुपये

टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयर 25 मार्च 2011 को 175.45 रुपये पर थे। अगर किसी व्यक्ति ने 25 मार्च 2011 को टाइटन के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते तो उसे कंपनी के 568 शेयर मिलते। टाइटन ने साल 2011 से लेकर अब तक अपने शेयरधारकों को 1 बार बोनस शेयर का तोहफा दिया है। साथ ही, अपने शेयर को भी 10 टुकड़ों में बांटा है। टाइटन की तरफ से दिए गए बोनस शेयर और किए गए शेयरों के बंटवारे को जोड़ लें तो कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 11,360 पहुंच जाती है। टाइटन के शेयर 25 मार्च 2026 को बीएसई में 4038.40 रुपये पर बंद हुए हैं। इस हिसाब से 11,360 शेयरों की मौजूदा वैल्यू 4.58 करोड़ रुपये है। हमने अपने कैलकुलेशन में टाइटन की तरफ से दिए गए डिविडेंड को शामिल नहीं किया है।

बोनस शेयर और शेयर के बंटवारे के डीटेल्स

टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन ने जून 2011 में 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। इसके अलावा, कंपनी ने अपने शेयर का भी बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) किया है। टाइटन ने जून 2011 में ही अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा है। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा।

5 साल में 168% उछल गए हैं टाइटन के शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयर पिछले पांच साल में 168 पर्सेंट चढ़ गए हैं। टाइटन के शेयर 26 मार्च 2021 को 1506.10 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 25 मार्च 2026 को 4038.40 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले तीन साल में टाइटन के शेयरों में 62 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। एक साल में कंपनी के शेयर 32 पर्सेंट उछल गए हैं। टाइटन के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 4379.95 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 2947.55 रुपये है।