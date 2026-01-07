टाटा के दिग्गज शेयर में तूफानी तेजी, एक झटके में 890 करोड़ रुपये बढ़ गई रेखा झुनझुनवाला की दौलत
टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयर बुधवार को 4 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। टाइटन के शेयरों में आई तेजी से दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला की दौलत एक झटके में 890 करोड़ रुपये बढ़ गई है।
टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाइटन के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। टाइटन कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में 4 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 4300 रुपये पर पहुंच गए हैं। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट के बाद टाइटन के शेयरों में यह जबदस्त तेजी देखने को मिली है। दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला का टाइटन पर बड़ा दांव है। टाइटन के शेयरों में आई तेजी से रेखा झुनझुनवाला की दौलत एक झटके में 890 करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ गई है। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर बुधवार को 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं।
रेखा झुनझुनवाला की नेटवर्थ 890 करोड़ रुपये बढ़ी
दिग्गज इनवेस्टर रेखा झुनझुनवाला के पास टाइटन कंपनी के 47,293,470 शेयर हैं। कंपनी में झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 5.32 पर्सेंट है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा Trendlyne से लिया गया है और सितंबर 2025 तिमाही तक का है। मंगलवार के क्लोजिंग प्राइस के मुकाबले टाइटन के शेयर बुधवार को 188.90 रुपये उछल गए हैं। टाइटन के शेयरों में आए उछाल से झुनझुनवाला की नेटवर्थ 893 करोड़ रुपये बढ़ गई है। खबर लिखे जाने तक टाइटन का दिसंबर 2025 तिमाही का शेयरहोल्डिंग पैटर्न नहीं आया था।
40% बढ़ा है टाइटन का कंज्यूमर बिजनेस
टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन का कंज्यूमर बिजनेस चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 40 पर्सेंट बढ़ा है। कंपनी का इंटरनेशनल बिजनेस सालाना आधार पर 79 पर्सेंट बढ़ा है, जबकि घरेलू कारोबार में 38 पर्सेंट की ग्रोथ देखने को मिली है। टाइटन ने दिसंबर 2025 तिमाही के दौरान 56 स्टोर्स जोड़े हैं और इसका रिटेल नेटवर्क बढ़कर 3433 स्टोर्स तक पहुंच गया है। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में कंपनी का ज्वैलरी पोर्टफोलियो सालाना आधार पर 41 पर्सेंट बढ़ा है। पिछले एक महीने में टाइटन के शेयरों में 14 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले एक साल में टाइटन के शेयर करीब 23 पर्सेंट उछल गए हैं। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो टाइटन के शेयरों में 177 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है।