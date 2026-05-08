टाटा के दिग्गज शेयर ने लगाई दौड़, एक झटके में 1300 करोड़ रुपये बढ़ी रेखा झुनझुनवाला की दौलत

टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयरों में आए तेज उछाल से शुक्रवार को दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला की दौलत एक झटके में 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ गई। झुनझुनवाला का टाइटन कंपनी पर बड़ा दांव है।

टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाइटन के शेयरों में शुक्रवार को जबरदस्त तेजी आई है। टाइटन के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 6 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 4601.10 रुपये पर पहुंच गए। टाइटन के शेयरों में आए इस तेज उछाल से दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला की दौलत एक झटके में 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ गई। रेखा झुनझुनवाला का टाइटन कंपनी पर बड़ा दांव है। चौथी तिमाही के वित्तीय नतीजों के ऐलान के बाद टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों में यह तेज उछाल आया है। टाइटन के शेयर शुक्रवार को कारोबार के आखिर में 4.76 पर्सेंट के उछाल के साथ 4513.40 रुपये पर बंद हुए हैं।

1300 करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ी रेखा झुनझुनवाला की नेटवर्थ

मार्च 2026 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, रेखा झुनझुनवाला के पास टाइटन कंपनी के 47,184,470 शेयर हैं। टाइटन के शेयर गुरुवार को BSE में 4,308.50 रुपये पर बंद हुए थे। कंपनी के शेयर शुक्रवार को कारोबार के दौरान 4,601.10 रुपये पर जा पहुंचे। यानी, टाइटन के शेयरों में इंट्राडे में 292.60 रुपये की तेजी आई। इस तेज उछाल के बाद रेखा झुनझुनवाला की दौलत एक झटके में 1380 करोड़ रुपये बढ़ गई। टाइटन में रेखा झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 5.31 पर्सेंट है।

टाइटन को 1179 करोड़ रुपये का मुनाफा

टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाइटन को चौथी तिमाही में 1179 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर टाइटन का प्रॉफिट 35 पर्सेंट बढ़ा है। एक साल पहले की समान अवधि में टाइटन को 871 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। मार्च 2026 को खत्म तिमाही में टाइटन की टोटल इनकम सालाना आधार पर 46 पर्सेंट बढ़कर 20,300 करोड़ रुपये रही है। एक साल पहले की समान अवधि में टाइटन की टोटल इनकम 13,891 करोड़ रुपये थी। मार्च 2026 तिमाही में टाइटन का इबिट्डा सालाना आधार पर 28 पर्सेंट बढ़कर 1875 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 1470 करोड़ रुपये था।