टाटा के दिग्गज शेयर में तेजी, एक झटके में 400 करोड़ रुपये बढ़ गई रेखा झुनझुनवाला की दौलत

संक्षेप: टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयर मंगलवार को BSE में 2% से अधिक की तेजी के साथ 3816.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। रेखा झुनझुनवाला का टाइटन पर बड़ा दांव है। टाइटन के शेयरों में आए उछाल से झुनझुनवाला की दौलत 400 करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ गई है।

टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयरों में मंगलवार को अच्छी तेजी आई है। टाइटन कंपनी के शेयर मंगलवार को BSE में 2 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 3816.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। टाइटन के शेयरों में यह उछाल सितंबर 2025 तिमाही के शानदार नतीजों के बाद आया है। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में टाटा ग्रुप की इस कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 59 पर्सेंट बढ़ा है। दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला का टाइटन पर बड़ा दांव है। टाइटन के शेयरों में मंगलवार को आई तेजी से रेखा झुनझुनवाला की नेटवर्थ एक झटके में 400 करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ गई है।

टाइटन को 1100 करोड़ रुपये से ज्यादा का मुनाफा

टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाइटन (Titan) का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 59 पर्सेंट बढ़कर 1120 करोड़ रुपये रहा है। जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में टाइटन की टोटल सेल्स सालाना आधार पर 22 पर्सेंट बढ़कर 16,461 करोड़ रुपये रही है। कंपनी का इबिट्डा 51 पर्सेंट बढ़कर 1799 करोड़ रुपये रहा है। टाइटन की ज्वैलरी डिवीजन में तनिष्क, मिया, जोया और कैरेटलेन शामिल हैं, जिनका ग्रोथ में अहम रोल रहा है। ज्वैलरी डिवीजन की टोटल इनकम सालाना आधार पर 21 पर्सेंट बढ़कर 14,092 करोड़ रुपये रही है। वॉचेज एंड वियरेबल्स सेगमेंट की टोटल इनकम 13 पर्सेंट बढ़कर 1477 करोड़ रुपये रही।