टाटा का दिग्गज शेयर नई ऊंचाई पर पहुंचा, रेखा झुनझुनवाला के पास कंपनी के 4.7 करोड़ से ज्यादा शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयर नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। टाइटन कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में उछाल के साथ 4721.20 रुपये पर जा पहुंचे हैं। यह कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का नया हाई लेवल है। पिछले 4 महीने में टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों में 23 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला का भी टाइटन पर बड़ा दांव है, उनके पास कंपनी के 4.7 करोड़ से ज्यादा शेयर हैं।

रेखा झुनझुनवाला के पास टाइटन के 47,184,470 शेयर

दिग्गज इनवेस्टर रेखा झुनझुनवाला का टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन पर बड़ा दांव है। रेखा झुनझुनवाला के पास टाइटन कंपनी के 47,184,470 शेयर हैं। कंपनी में उनकी 5.31 पर्सेंट हिस्सेदारी है। झुनझुनवाला के अलावा LIC का भी टाइटन पर बड़ा दांव है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी के पास टाइटन के 1,92,24,672 शेयर हैं। टाइटन में LIC की 2.17 पर्सेंट हिस्सेदारी है।

पहली तिमाही में 37% बढ़ा है कंपनी का घरेलू कारोबार

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में टाइटन कंपनी का परफॉर्मेंस काफी मजबूत रहा है। कंपनी का डोमेस्टिक बिजनेस 37 पर्सेंट बढ़ा है। पहली तिमाही में ज्वैलरी बिजनेस में 39 पर्सेंट, वॉचेज बिजनेस में 23 पर्सेंट, आईकेयर बिजनेस में 23 पर्सेंट और इंटरनेशनल बिजनेस में 128 पर्सेंट की ग्रोथ देखने को मिली है। फेस्टिव और अक्षय तृतीया की वजह से पहली तिमाही में ज्वैलरी बिजनेस का परफॉर्मेंस मजबूत रहा है।

177% से ज्यादा उछल गए कंपनी के शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयर पिछले 5 साल में 177 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। टाइटन कंपनी के शेयर 23 जुलाई 2021 को 1700.65 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर बुधवार 22 जुलाई 2026 को 4721.20 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 103 पर्सेंट का उछाल आया है। वहीं, पिछले एक साल में टाइटन कंपनी के शेयर 36 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 4721.20 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 3,301.05 रुपये है।