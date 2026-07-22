टाटा का दिग्गज शेयर नई ऊंचाई पर पहुंचा, रेखा झुनझुनवाला के पास कंपनी के 4.7 करोड़ से ज्यादा शेयर
मुख्य बातें
- टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयर नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं
- टाइटन के शेयर बुधवार को BSE में उछाल के साथ 4721.20 रुपये पर जा पहुंचे हैं
- दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला के पास टाइटन के 4.7 करोड़ से ज्यादा शेयर हैं
टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयर नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। टाइटन कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में उछाल के साथ 4721.20 रुपये पर जा पहुंचे हैं। यह कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का नया हाई लेवल है। पिछले 4 महीने में टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों में 23 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला का भी टाइटन पर बड़ा दांव है, उनके पास कंपनी के 4.7 करोड़ से ज्यादा शेयर हैं।
रेखा झुनझुनवाला के पास टाइटन के 47,184,470 शेयर
दिग्गज इनवेस्टर रेखा झुनझुनवाला का टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन पर बड़ा दांव है। रेखा झुनझुनवाला के पास टाइटन कंपनी के 47,184,470 शेयर हैं। कंपनी में उनकी 5.31 पर्सेंट हिस्सेदारी है। झुनझुनवाला के अलावा LIC का भी टाइटन पर बड़ा दांव है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी के पास टाइटन के 1,92,24,672 शेयर हैं। टाइटन में LIC की 2.17 पर्सेंट हिस्सेदारी है।
पहली तिमाही में 37% बढ़ा है कंपनी का घरेलू कारोबार
चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में टाइटन कंपनी का परफॉर्मेंस काफी मजबूत रहा है। कंपनी का डोमेस्टिक बिजनेस 37 पर्सेंट बढ़ा है। पहली तिमाही में ज्वैलरी बिजनेस में 39 पर्सेंट, वॉचेज बिजनेस में 23 पर्सेंट, आईकेयर बिजनेस में 23 पर्सेंट और इंटरनेशनल बिजनेस में 128 पर्सेंट की ग्रोथ देखने को मिली है। फेस्टिव और अक्षय तृतीया की वजह से पहली तिमाही में ज्वैलरी बिजनेस का परफॉर्मेंस मजबूत रहा है।
177% से ज्यादा उछल गए कंपनी के शेयर
टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयर पिछले 5 साल में 177 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। टाइटन कंपनी के शेयर 23 जुलाई 2021 को 1700.65 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर बुधवार 22 जुलाई 2026 को 4721.20 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 103 पर्सेंट का उछाल आया है। वहीं, पिछले एक साल में टाइटन कंपनी के शेयर 36 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 4721.20 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 3,301.05 रुपये है।
बोनस शेयर भी बांट चुकी है टाटा ग्रुप की कंपनी
टाइटन कंपनी (Titan Company) अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर भी दे चुकी है। कंपनी ने जून 2011 में अपने निवेशकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। कंपनी ने जून 2011 में ही अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटा।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।