टाटा की दिग्गज कंपनी के शेयरों ने बनाया नया रिकॉर्ड, 1684 करोड़ रुपये का हुआ है मुनाफा

संक्षेप: टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयरों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। टाइटन के शेयर बुधवार को 2% से अधिक के उछाल के साथ 4379.95 रुपये पर पहुंच गए। टाइटन को दिसंबर 2025 तिमाही में 1684 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है।

टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाइटन के शेयर अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। टाइटन के शेयरों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। टाइटन के शेयर बुधवार को BSE में 2 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 4379.95 रुपये पर पहुंच गए। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में टाइटन के वित्तीय नतीजे शानदार रहे हैं और इसी के बाद कंपनी के शेयरों में यह तेजी आई है। दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला का टाटा ग्रुप की इस कंपनी पर बड़ा दांव है।

टाइटन को हुआ है 1684 करोड़ रुपये का मुनाफा

टाइटन कंपनी (Titan) को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 1684 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ है। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 61 पर्सेंट बढ़ा है। एक साल पहले की समान अवधि में टाइटन को 1047 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में टाइटन का रेवेन्यू सालाना आधार पर 43 पर्सेंट बढ़कर 25,416 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 17,740 करोड़ रुपये था। कंपनी का कहना है कि उसके ज्वैलरी बिजनेस में शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। टाइटन का ज्वैलरी पोर्टफोलियो सालाना आधार पर 42 पर्सेंट बढ़ा है।

5 साल में 190% से ज्यादा चढ़ गए हैं टाइटन के शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयर पिछले 5 साल में 190 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। टाइटन के शेयर 12 फरवरी 2021 को 1494.35 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 11 फरवरी 2026 को 4379.95 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले एक साल की बात करें तो टाइटन के शेयरों में 33 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में टाइटन के शेयरों में 26 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आई है। टाइटन अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है। कंपनी ने जून 2011 में अपने निवेशकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा।

रेखा झुनझुनवाला के पास टाइटन के 4 करोड़ से ज्यादा शेयर

दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला का टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन पर बड़ा दांव है। रेखा झुनझुनवाला के पास टाइटन कंपनी के 47,184,470 शेयर हैं। कंपनी में रेखा झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 5.3 पर्सेंट है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC के पास भी टाइटन कंपनी के 2,23,24,301 शेयर हैं। कंपनी में LIC की हिस्सेदारी 2.51 पर्सेंट है। म्यूचुअल फंड्स की टाटा ग्रुप की इस कंपनी में 8.23 पर्सेंट हिस्सेदारी है।