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शेयर मार्केट में भूचाल, टाटा का दिग्गज शेयर धड़ाम, रेखा झुनझुनवाला को 1160 करोड़ रुपये का झटका

Mar 23, 2026 02:58 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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रेखा झुनझुनवाला के पास टाइटन के 47,184,470 शेयर हैं। शुक्रवार के बंद स्तर के मुकाबले टाइटन के शेयर सोमवार को 248.15 रुपये टूट गए हैं। इस गिरावट से रेखा झुनझुनवाला की दौलत 1160 करोड़ रुपये से ज्यादा घट गई है।

शेयर मार्केट में भूचाल, टाटा का दिग्गज शेयर धड़ाम, रेखा झुनझुनवाला को 1160 करोड़ रुपये का झटका

घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को भूचाल आ गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सूचकांक सेंसेक्स सोमवार को 1800 अंक से ज्यादा टूट गया है। गिरावट की इस आंधी में टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाइटन का शेयर भी धड़ाम हो गया है। टाइटन कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में 5 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट के साथ 3860.05 रुपये पर पहुंच गए हैं। टाइटन के शेयरों में आई गिरावट ने दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला को भी बड़ा झटका दिया है। टाइटन के शेयर लुढ़कने से रेखा झुनझुनवाला की दौलत 1160 करोड़ रुपये से ज्यादा घट गई है।

1160 करोड़ रुपये से ज्यादा का झटका
दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला का टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाइटन पर बड़ा दांव है। दिसंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, रेखा झुनझुनवाला के पास टाइटन कंपनी के 47,184,470 शेयर हैं। कंपनी में रेखा झुनझुनवाला की 5.31 पर्सेंट हिस्सेदारी है। शुक्रवार के बंद स्तर के मुकाबले टाइटन के शेयर सोमवार को 248.15 रुपये टूट गए हैं। इस गिरावट से रेखा झुनझुनवाला की नेटवर्थ 1160 करोड़ रुपये से ज्यादा घट गई है। टाइटन का मार्केट कैप सोमवार को घटकर 3,43,000 करोड़ रुपये से नीचे पहुंच गया है।

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5 साल में करीब 155% उछले हैं टाइटन के शेयर
टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयरों में पिछले 5 साल में करीब 155 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। टाइटन के शेयर 26 मार्च 2021 को 1506.10 रुपये पर थे। टाइटन कंपनी के शेयर 23 मार्च 2026 को 3860.05 रुपये पर पहुंच गए हैं। तीन साल में टाइटन के शेयरों में 56 पर्सेंट की तेजी आई है। अगर पिछले एक साल की बात करें तो टाइटन के शेयर 25 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। पिछले एक महीने में टाइटन के शेयरों में 9 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। टाइटन के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 4379.95 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 2947.55 रुपये है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 52.90 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 47.02 पर्सेंट है।

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टाइटन को तीसरी तिमाही में 1684 करोड़ रुपये का मुनाफा
टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 1684 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर कंपनी का प्रॉफिट 61 पर्सेंट बढ़ा है। एक साल पहले की समान अवधि में टाइटन को 1047 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। टाइटन का रेवेन्यू चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 43 पर्सेंट बढ़कर 25,416 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में यह 17,740 करोड़ रुपये था।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।

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