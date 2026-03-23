शेयर मार्केट में भूचाल, टाटा का दिग्गज शेयर धड़ाम, रेखा झुनझुनवाला को 1160 करोड़ रुपये का झटका

रेखा झुनझुनवाला के पास टाइटन के 47,184,470 शेयर हैं। शुक्रवार के बंद स्तर के मुकाबले टाइटन के शेयर सोमवार को 248.15 रुपये टूट गए हैं। इस गिरावट से रेखा झुनझुनवाला की दौलत 1160 करोड़ रुपये से ज्यादा घट गई है।

घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को भूचाल आ गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सूचकांक सेंसेक्स सोमवार को 1800 अंक से ज्यादा टूट गया है। गिरावट की इस आंधी में टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाइटन का शेयर भी धड़ाम हो गया है। टाइटन कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में 5 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट के साथ 3860.05 रुपये पर पहुंच गए हैं। टाइटन के शेयरों में आई गिरावट ने दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला को भी बड़ा झटका दिया है। टाइटन के शेयर लुढ़कने से रेखा झुनझुनवाला की दौलत 1160 करोड़ रुपये से ज्यादा घट गई है।

1160 करोड़ रुपये से ज्यादा का झटका

दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला का टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाइटन पर बड़ा दांव है। दिसंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, रेखा झुनझुनवाला के पास टाइटन कंपनी के 47,184,470 शेयर हैं। कंपनी में रेखा झुनझुनवाला की 5.31 पर्सेंट हिस्सेदारी है। शुक्रवार के बंद स्तर के मुकाबले टाइटन के शेयर सोमवार को 248.15 रुपये टूट गए हैं। इस गिरावट से रेखा झुनझुनवाला की नेटवर्थ 1160 करोड़ रुपये से ज्यादा घट गई है। टाइटन का मार्केट कैप सोमवार को घटकर 3,43,000 करोड़ रुपये से नीचे पहुंच गया है।

5 साल में करीब 155% उछले हैं टाइटन के शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयरों में पिछले 5 साल में करीब 155 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। टाइटन के शेयर 26 मार्च 2021 को 1506.10 रुपये पर थे। टाइटन कंपनी के शेयर 23 मार्च 2026 को 3860.05 रुपये पर पहुंच गए हैं। तीन साल में टाइटन के शेयरों में 56 पर्सेंट की तेजी आई है। अगर पिछले एक साल की बात करें तो टाइटन के शेयर 25 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। पिछले एक महीने में टाइटन के शेयरों में 9 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। टाइटन के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 4379.95 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 2947.55 रुपये है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 52.90 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 47.02 पर्सेंट है।