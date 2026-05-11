बाजार खुलते ही टाटा का यह शेयर धड़ाम, रेखा झुनझुनवाला को 1700 करोड़ रुपये का झटका

टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयरों में आई तेज गिरावट का असर रेखा झुनझुनवाला की दौलत पर पड़ा है। टाइटन के शेयरों में सोमवार को 362 रुपये की गिरावट आई है। रेखा झुनझुनवाला के पास टाइटन के 4 करोड़ से ज्यादा शेयर हैं।

टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाइटन के शेयर सोमवार को बाजार खुलते ही धड़ाम हो गए हैं। टाइटन कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 7 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 4151.40 रुपये पर जा पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हैदराबाद में पब्लिक इवेंट में एक अपील की, जिसके बाद टाइटन समेत तमाम ज्वैलरी कंपनियों के शेयर लुढ़क गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से शादियों के लिए अगले एक साल तक सोना खरीदने से बचने की अपील की है। दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला का टाइटन पर बड़ा दांव है। टाइटन के शेयरों में आई तेज गिरावट का असर रेखा झुनझुनवाला की दौलत पर पड़ा है।

एक झटके में 1700 करोड़ रुपये घट गई रेखा झुनझुनवाला की दौलत

दिग्गज इनवेस्टर रेखा झुनझुनवाला के पास टाइटन कंपनी के 4,71,84,470 शेयर हैं। टाइटन के शेयर सोमवार को BSE में गिरावट के साथ 4,151.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार को BSE में 4,513.40 रुपये पर बंद हुए थे। यानी, सोमवार को टाइटन के शेयरों में 362 रुपये की गिरावट आई है। इस तेज गिरावट के हिसाब से रेखा झुनझुनवाला की नेटवर्थ एक झटके में 1700 करोड़ रुपये घट गई है। टाइटन कंपनी में रेखा झुनझुनवाला की 5.31 पर्सेंट हिस्सेदारी है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा मार्च 2026 तिमाही तक का है।

चौथी तिमाही में टाइटन को हुआ है 1179 करोड़ रुपये का मुनाफा

टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाइटन को मार्च 2026 में खत्म हुई तिमाही में 1179 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ है। टाइटन कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 35 पर्सेंट बढ़ा है। एक साल पहले की समान अवधि में टाइटन का मुनाफा 871 करोड़ रुपये था। चौथी तिमाही में टाइटन की टोटल इनकम सालाना आधार पर 46 पर्सेंट बढ़ी है। टाइटन की टोटल इनकम मार्च 2026 तिमाही में 20,300 करोड़ रुपये रही है। एक साल पहले की समान अवधि में टाटा ग्रुप की इस कंपनी की टोटल इनकम 13,891 करोड़ रुपये थी।