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बाजार खुलते ही टाटा का यह शेयर धड़ाम, रेखा झुनझुनवाला को 1700 करोड़ रुपये का झटका

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन के शेयरों में आई तेज गिरावट का असर रेखा झुनझुनवाला की दौलत पर पड़ा है। टाइटन के शेयरों में सोमवार को 362 रुपये की गिरावट आई है। रेखा झुनझुनवाला के पास टाइटन के 4 करोड़ से ज्यादा शेयर हैं।

बाजार खुलते ही टाटा का यह शेयर धड़ाम, रेखा झुनझुनवाला को 1700 करोड़ रुपये का झटका

टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाइटन के शेयर सोमवार को बाजार खुलते ही धड़ाम हो गए हैं। टाइटन कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 7 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 4151.40 रुपये पर जा पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हैदराबाद में पब्लिक इवेंट में एक अपील की, जिसके बाद टाइटन समेत तमाम ज्वैलरी कंपनियों के शेयर लुढ़क गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से शादियों के लिए अगले एक साल तक सोना खरीदने से बचने की अपील की है। दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला का टाइटन पर बड़ा दांव है। टाइटन के शेयरों में आई तेज गिरावट का असर रेखा झुनझुनवाला की दौलत पर पड़ा है।

एक झटके में 1700 करोड़ रुपये घट गई रेखा झुनझुनवाला की दौलत
दिग्गज इनवेस्टर रेखा झुनझुनवाला के पास टाइटन कंपनी के 4,71,84,470 शेयर हैं। टाइटन के शेयर सोमवार को BSE में गिरावट के साथ 4,151.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार को BSE में 4,513.40 रुपये पर बंद हुए थे। यानी, सोमवार को टाइटन के शेयरों में 362 रुपये की गिरावट आई है। इस तेज गिरावट के हिसाब से रेखा झुनझुनवाला की नेटवर्थ एक झटके में 1700 करोड़ रुपये घट गई है। टाइटन कंपनी में रेखा झुनझुनवाला की 5.31 पर्सेंट हिस्सेदारी है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा मार्च 2026 तिमाही तक का है।

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चौथी तिमाही में टाइटन को हुआ है 1179 करोड़ रुपये का मुनाफा
टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाइटन को मार्च 2026 में खत्म हुई तिमाही में 1179 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ है। टाइटन कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 35 पर्सेंट बढ़ा है। एक साल पहले की समान अवधि में टाइटन का मुनाफा 871 करोड़ रुपये था। चौथी तिमाही में टाइटन की टोटल इनकम सालाना आधार पर 46 पर्सेंट बढ़ी है। टाइटन की टोटल इनकम मार्च 2026 तिमाही में 20,300 करोड़ रुपये रही है। एक साल पहले की समान अवधि में टाटा ग्रुप की इस कंपनी की टोटल इनकम 13,891 करोड़ रुपये थी।

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क्या कहते हैं ब्रोकरेज हाउस?
इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने टाइटन कंपनी के शेयरों पर ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने टाइटन के शेयरों का टारगेट प्राइस बढ़ाकर 5212 रुपये कर दिया है। ब्रोकरेज हाउस ने पहले कंपनी के शेयरों के लिए 5102 रुपये का टारगेट दिया था। ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स ने टाइटन के शेयरों पर बाय रेटिंग बनाए रखी है। ब्रोकरेज हाउस ने टाइटन के शेयरों के लिए 5400 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज हाउस बर्नस्टीन ने भी टाइटन कंपनी के शेयरों पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी है और कंपनी के शेयरों के लिए 5000 रुपये का टारगेट दिया है। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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