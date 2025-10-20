Hindustan Hindi News
टाटा के इस शेयर के बुरे हाल, एक साल में 59% टूटा, लगातार 3 तिमाही से घाटे में कंपनी

टाटा के इस शेयर के बुरे हाल, एक साल में 59% टूटा, लगातार 3 तिमाही से घाटे में कंपनी

संक्षेप: टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर 8% से अधिक लुढ़ककर 539.10 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर जा पहुंचे हैं। तेजस नेटवर्क्स को लगातार तीसरी तिमाही में घाटा हुआ है।

Mon, 20 Oct 2025 10:51 AM
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर दिवाली पर धड़ाम हो गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर सोमवार को BSE में 8 पर्सेंट से ज्यादा टूटकर 539.10 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर जा पहुंचे हैं। टाटा ग्रुप की इस कंपनी को लगातार तीसरी तिमाही में घाटा हुआ है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर पिछले एक साल में 58 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1459.80 रुपये है।

सितंबर तिमाही में तेजस नेटवर्क्स को 307 करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स को चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 307.17 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 275.18 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 90 पर्सेंट से ज्यादा घट गया है। सितंबर 2025 तिमाही में तेजस नेटवर्क्स का टोटल रेवेन्यू 261.37 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 2810.14 करोड़ रुपये था। एक साल पहले की समान अवधि में तेजस नेटवर्क्स की ऑर्डर बुक 4845 करोड़ रुपये की थी, जो कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के आखिर में 1241 करोड़ रुपये की रही।

पहली छमाही में 90% घटा कंपनी का रेवेन्यू
तेजस नेटवर्क्स का टोटल रेवेन्यू चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 90 पर्सेंट घटकर 463.8 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 4374.03 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की पहली छमााही में कंपनी को 501 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में तेजस नेटवर्क्स को 352.66 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था।

एक साल में 58% से ज्यादा टूट गए हैं कंपनी के शेयर
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर पिछले एक साल में 58 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 21 अक्टूबर 2024 को 1318.40 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 20 अक्टूबर 2025 को 539.10 रुपये पर जा पहुंचे हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयर करीब 55 पर्सेंट टूट गए हैं। अगर पिछले छह महीने में देखें तो तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 37 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है।

