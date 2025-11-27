तेजस के शेयरों में लौटी तूफानी तेजी, 500 रुपये के पार पहुंचा शेयर का दाम

संक्षेप: टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर 500 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर गुरुवार को BSE में 7% से अधिक चढ़कर 515 रुपये पर पहुंच गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर पिछले कुछ महीनों से दबाव में हैं।

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर गुरुवार को 500 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर गुरुवार को BSE में 7 पर्सेंट से ज्यादा उछलकर 515 रुपये पर पहुंच गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर पिछले कुछ महीनों से दबाव में हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार 25 नवंबर को 52 हफ्ते के निचले स्तर 474.50 रुपये पर पहुंच गए थे। 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से तेजस नेटवर्क्स के शेयर 66 पर्सेंट से अधिक टूट गए थे।

टाटा की कंपनी ने दिया एयरटेल के उठाए सवालों का जवाब

टेलिकॉम कंपनी एयरटेल ने पिछले दिनों तेजस नेटवर्क्स के सिग्नल उपकरणों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। तेजस नेटवर्क्स ने इसके जवाब में कहा है कि उसके टेलिकॉम उपकरण इंडस्ट्री के जरूरी क्वॉलिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं। तेजस नेटवर्क्स ने कहा है, 'चूंकि, हमारे उपकरण सभी राज्यों की 100,000 साइट्स पर दूसरे ऑपरेटर्स के इक्विपमेंट के साथ मौजूद हैं और वहां कोई व्यवधान से जुड़े मामले नहीं हैं। ऐसे में केवल एक राज्य में एक बैंड पर यह खराब गुणवत्ता वाले नहीं हो सकते हैं।' हालांकि, तेजस नेटवर्क्स ने कहा है कि अगर दो टेलिकॉम कंपनियों के एंटीना सापेक्ष निकटता में एक-दूसरे के सामने आते हैं तो अतिरिक्त फिल्टर्स लगाने की जरूरत होती है और BSNL ने सैकड़ों साइट्स पर इन्हें पहले ही लगा दिया है। जरूरत पड़ने पर और फिल्टर्स लगाए जा सकते हैं। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है।

एयरटेल ने सिग्नल उपकरणों की गुणवत्ता पर उठाए हैं सवाल

टेलिकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि राजस्थान में उसके नेटवर्क को सिग्नल में आ रही समस्या BSNL के 4G नेटवर्क में तेजस नेटवर्क्स की तरफ से लगाए गए घटिया उपकरणों के कारण हो रही है। कंपनी ने टाटा ग्रुप की तेजस नेटवर्क्स के उस दावे को भी खारिज कर दिया कि इस सिग्नल समस्या के लिए एयरटेल जिम्मेदार है। तेजस नेटवर्क्स ने कहा था कि एयरटेल ने BSNL उपकरणों के बेहद करीब अपने टावर लगाए हैं और तकनीकी प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा है। इसकी वजह से राजस्थान में नेटवर्क सिग्नल से जुड़ी समस्या आ रही है। इस दावे पर एयरटेल के एक प्रवक्ता ने कहा कि टावरों पर कई सेवा प्रदाताओं के उपकरण लगना सामान्य है और इससे सिग्नल समस्या नहीं आती है, समस्या केवल इन उपकरणों की गुणवत्ता से जुड़ी हुई है।

एक साल में 60% से ज्यादा लुढ़क गए हैं तेजस के शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर एक साल में 60 पर्सेंट टूट गए हैं। कंपनी के शेयर 27 नवंबर 2024 को 1345.35 रुपये पर थे। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 27 नवंबर 2025 को 515 रुपये पर जा पहुंचे हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 55 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर 28 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं।