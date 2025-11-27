Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tata Group Tejas Networks Shares zoomed over 7 Percent company rejected airtel claims
तेजस के शेयरों में लौटी तूफानी तेजी, 500 रुपये के पार पहुंचा शेयर का दाम

तेजस के शेयरों में लौटी तूफानी तेजी, 500 रुपये के पार पहुंचा शेयर का दाम

संक्षेप:

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर 500 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर गुरुवार को BSE में 7% से अधिक चढ़कर 515 रुपये पर पहुंच गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर पिछले कुछ महीनों से दबाव में हैं।

Thu, 27 Nov 2025 02:33 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर गुरुवार को 500 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर गुरुवार को BSE में 7 पर्सेंट से ज्यादा उछलकर 515 रुपये पर पहुंच गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर पिछले कुछ महीनों से दबाव में हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार 25 नवंबर को 52 हफ्ते के निचले स्तर 474.50 रुपये पर पहुंच गए थे। 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से तेजस नेटवर्क्स के शेयर 66 पर्सेंट से अधिक टूट गए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टाटा की कंपनी ने दिया एयरटेल के उठाए सवालों का जवाब
टेलिकॉम कंपनी एयरटेल ने पिछले दिनों तेजस नेटवर्क्स के सिग्नल उपकरणों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। तेजस नेटवर्क्स ने इसके जवाब में कहा है कि उसके टेलिकॉम उपकरण इंडस्ट्री के जरूरी क्वॉलिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं। तेजस नेटवर्क्स ने कहा है, 'चूंकि, हमारे उपकरण सभी राज्यों की 100,000 साइट्स पर दूसरे ऑपरेटर्स के इक्विपमेंट के साथ मौजूद हैं और वहां कोई व्यवधान से जुड़े मामले नहीं हैं। ऐसे में केवल एक राज्य में एक बैंड पर यह खराब गुणवत्ता वाले नहीं हो सकते हैं।' हालांकि, तेजस नेटवर्क्स ने कहा है कि अगर दो टेलिकॉम कंपनियों के एंटीना सापेक्ष निकटता में एक-दूसरे के सामने आते हैं तो अतिरिक्त फिल्टर्स लगाने की जरूरत होती है और BSNL ने सैकड़ों साइट्स पर इन्हें पहले ही लगा दिया है। जरूरत पड़ने पर और फिल्टर्स लगाए जा सकते हैं। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है।

ये भी पढ़ें:अनिल अंबानी के इंफ्रा और पावर स्टॉक में लौटी रौनक, लगातार दूसरे दिन तूफानी तेजी

एयरटेल ने सिग्नल उपकरणों की गुणवत्ता पर उठाए हैं सवाल
टेलिकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि राजस्थान में उसके नेटवर्क को सिग्नल में आ रही समस्या BSNL के 4G नेटवर्क में तेजस नेटवर्क्स की तरफ से लगाए गए घटिया उपकरणों के कारण हो रही है। कंपनी ने टाटा ग्रुप की तेजस नेटवर्क्स के उस दावे को भी खारिज कर दिया कि इस सिग्नल समस्या के लिए एयरटेल जिम्मेदार है। तेजस नेटवर्क्स ने कहा था कि एयरटेल ने BSNL उपकरणों के बेहद करीब अपने टावर लगाए हैं और तकनीकी प्रावधानों का ध्यान नहीं रखा है। इसकी वजह से राजस्थान में नेटवर्क सिग्नल से जुड़ी समस्या आ रही है। इस दावे पर एयरटेल के एक प्रवक्ता ने कहा कि टावरों पर कई सेवा प्रदाताओं के उपकरण लगना सामान्य है और इससे सिग्नल समस्या नहीं आती है, समस्या केवल इन उपकरणों की गुणवत्ता से जुड़ी हुई है।

ये भी पढ़ें:रॉकेट सा उड़ गया यह छोटकू शेयर, 798 करोड़ रुपये के मिले हैं बड़े ऑर्डर

एक साल में 60% से ज्यादा लुढ़क गए हैं तेजस के शेयर
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर एक साल में 60 पर्सेंट टूट गए हैं। कंपनी के शेयर 27 नवंबर 2024 को 1345.35 रुपये पर थे। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 27 नवंबर 2025 को 515 रुपये पर जा पहुंचे हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 55 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर 28 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं।

(भाषा के इनपुट के साथ)

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Tata Group अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।