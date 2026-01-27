अब 300 रुपये से भी नीचे आ गया टाटा का यह शेयर, 80% से ज्यादा लुढ़क गए शेयर के दाम

संक्षेप: टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर लुढ़कते हुए अब 300 रुपये के नीचे पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार को 2.50% की गिरावट के साथ 296.45 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 80% से ज्यादा टूट गए हैं।

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर मंगलवार को BSE में 2.50 पर्सेंट की गिरावट के साथ 296.45 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर दिन के कारोबार के दौरान 294.10 रुपये पर जा पहुंचे और 52 हफ्ते का नया निचला स्तर बनाया। तेजस नेटवर्क्स के शेयर पिछले कुछ महीनों से लगातार लुढ़क रहे हैं। कंपनी के शेयर अपने अब तक के उच्चतम स्तर (ऑल टाइम हाई लेवल) से 80 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। दिग्गज निवेशक विजय केडिया का एक समय तेजस नेटवर्क्स पर बड़ा दांव था। केडिया ने तेजस नेटवर्क्स के अपने इनवेस्टमेंट पर मल्टीबैगर रिटर्न कमाया। फिलहाल, उनका नाम कंपनी के बड़े शेयरहोल्डर्स की लिस्ट में नहीं है, शायद वह कंपनी से पूरी तरह बाहर हो गए हैं।

80% से ज्यादा टूट गए हैं तेजस नेटवर्क्स के शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स (Tejas Networks) के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 80 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 27 जून 2024 को 1495.10 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 27 जनवरी 2026 को 296.45 रुपये पर बंद हुए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 300 रुपये से भी नीचे आ गए हैं। पिछले एक साल में तेजस नेटवर्क्स के शेयर करीब 67 पर्सेंट टूट गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1048 रुपये है।

6 महीने में करीब 49% लुढ़क गए हैं तेजस नेटवर्क्स के शेयर

तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में पिछले 6 महीने में करीब 49 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 28 जुलाई 2025 को 577.55 रुपये पर थे। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 27 जनवरी 2026 को 296.45 रुपये पर बंद हुए हैं। इस साल अब तक तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 34 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयर 13 पर्सेंट टूट गए हैं। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो कंपनी के शेयर 112 पर्सेंट उछले हैं।