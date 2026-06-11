दहाड़ रहा टाटा का यह शेयर, 98% से ज्यादा की तेजी, करीब दोगुना हो गया शेयर का दाम

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर गुरुवार को मार्केट में दहाड़ रहे हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर गुरुवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 584.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले एक महीने में टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों में 23 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले 5 महीने से कम में तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 98 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया है। कंपनी के शेयर इस अवधि में करीब दोगुने हो गए हैं। तेजस नेटवर्क्स का मार्केट कैप गुरुवार को 10,100 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया।

5 महीने से कम में करीब दोगुना हो गया शेयर का दाम

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर 5 महीने से भी कम में करीब दोगुने हो गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 27 जनवरी 2026 को 294.10 रुपये पर थे। यह कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर इस लेवल से 98 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर 11 जून 2026 को 584.70 रुपये पर जा पहुंचे हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 732.30 रुपये है।

5 साल में 225% से ज्यादा चढ़ गए तेजस नेटवर्क्स के शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स (Tejas Networks) के शेयर पिछले 5 साल में 225 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 11 जून 2021 को 176.15 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 11 जून 2026 को 584.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 29 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले एक साल में तेजस नेटवर्क्स के शेयर करीब 18 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 30 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया है। मार्च 2026 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, तेजस नेटवर्क्स में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 53.40 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 46.47 पर्सेंट है।