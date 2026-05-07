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टाटा के इस शेयर में तेजी का तूफान, लुढ़कने के बाद अब 85% बढ़ गया शेयर का दाम

May 07, 2026 11:43 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर रॉकेट सा उड़ रहे हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर गुरुवार को 17% से ज्यादा की तेजी के साथ 545.55 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर से 85% उछल गए हैं।

टाटा के इस शेयर में तेजी का तूफान, लुढ़कने के बाद अब 85% बढ़ गया शेयर का दाम

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में इन दिनों तेजी का तूफान देखने को मिल रहा है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर अच्छी रफ्तार पकड़े हुए हैं। कंपनी के शेयर गुरुवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 17 पर्सेंट से ज्यादा के उछाल के साथ 545.55 रुपये पर पहुंच गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में बुधवार को भी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। कंपनी के शेयर 5 दिन में 31 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। वहीं, 52 हफ्ते के निचले स्तर से तेजस नेटवर्क्स के शेयर 85 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।

85% बढ़ गया तेजस नेटवर्क्स के शेयरों का दाम
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने 52 हफ्ते के लो लेवल से 85 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर लुढ़कते हुए 27 जनवरी 2026 को 294.10 रुपये पर जा पहुंचे थे। इस लेवल से तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर गुरुवार 7 मई को 545.55 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयर 31 पर्सेंट से अधिक चढ़े हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 30 अप्रैल 2026 को 413.55 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 7 मई को 545 रुपये के पार पहुंच गए हैं।

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80% से ज्यादा लुढ़क गए थे कंपनी के शेयर
तेजस नेटवर्क्स (Tejas Networks) के शेयर अपने अब तक के उच्चतम स्तर से 80 पर्सेंट से अधिक टूट गए थे। कंपनी के शेयर 26 जून 2024 को 1495 रुपये पर पहुंच गए थे। यह कंपनी के शेयरों का ऑल टाइम हाई लेवल है। इस स्तर से टूटकर कंपनी के शेयर 27 जनवरी 2026 को 294.10 रुपये पर जा पहुंचे थे। पिछले एक महीने में तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 30 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। अगर पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी के शेयर 20 पर्सेंट टूट गए हैं। पिछले 5 साल में तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 190 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 187.65 रुपये से बढ़कर 545 रुपये के पार जा पहुंचे हैं।

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चौथी तिमाही में कंपनी को 211 करोड़ रुपये का घाटा
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स को वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 211.34 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में तेजस नेटवर्क्स को 71.80 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था। चौथी तिमाही में तेजस नेटवर्क्स का रेवेन्यू 82.55 पर्सेंट घटकर 332.69 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 1906.64 करोड़ रुपये था।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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