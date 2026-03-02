टाटा के इस शेयर में तेजी का तूफान, 5 दिन में 57% चढ़ गया शेयर, 500 रुपये के पार पहुंचा दाम

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर सोमवार को 15% से अधिक उछलकर 503 रुपये पर पहुंच गए हैं। 5 दिन में तेजस नेटवर्क्स के शेयर 57% से ज्यादा उछल गए हैं। तेजस नेटवर्क्स को जापान की एक दिग्गज कंपनी से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है।

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में पिछले कुछ दिन से तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 15 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 503 रुपये पर पहुंच गए हैं। 5 दिन में तेजस नेटवर्क्स के शेयर 57 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। तेजस नेटवर्क्स को पिछले दिनों ही जापान की एक दिग्गज कंपनी से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तेजस नेटवर्क्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 914.50 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 294.10 रुपये है।

5G MIMO रेडियो की सप्लाई के लिए मिला है ऑर्डर

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स (Tejas Networks) ने बताया है कि उसे 5G मैसिव MIMO रेडियोज की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के लिए जापान की दिग्गज कंपनी एनईसी कॉरपोरेशन से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हालांकि, तेजस नेटवर्क्स ने इस एग्रीमेंट की वित्तीय शर्तों का खुलासा नहीं किया है। तेजस नेटवर्क्स तरह-तरह के मोबिलिटी प्रॉडक्ट्स सुइट की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है, जिनमें 4G और 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क (RAN) ऑफरिंग शामिल हैं।

5 दिन में 57% से अधिक उछल गए तेजस नेटवर्क्स के शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स (Tejas Networks) के शेयरों में पिछले 5 दिन में 57 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 24 फरवरी 2026 को 318.50 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 2 मार्च 2026 को 503 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 3 दिन में तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 53 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 27 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 5 साल में तेजस नेटवर्क्स के शेयर 160 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं।