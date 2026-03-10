59% चढ़ गया टाटा का यह दिग्गज शेयर, रिकॉर्ड हाई से 80% से ज्यादा गया था टूट

Hindustan Hindi News
Mar 10, 2026 10:36 am IST
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर मंगलवार को 8% से अधिक के उछाल के साथ 467.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले कुछ दिनों में कंपनी के शेयरों ने जबरदस्त वापसी की है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर से करीब 59% उछल गए हैं।

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में मंगलवार को तूफानी तेजी आई है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर मंगलवार को BSE में 8 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 467.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले कुछ दिनों में कंपनी के शेयरों ने जबरदस्त वापसी की है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से करीब 59 पर्सेंट उछल गए हैं। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर 27 जनवरी 2026 को लुढ़कते हुए 294.10 रुपये पर जा पहुंचे थे। कंपनी के शेयर इस लेवल से 59 पर्सेंट चढ़ गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 914.50 रुपये है।

रिकॉर्ड हाई से 80% से ज्यादा टूट गए थे तेजस नेटवर्क्स के शेयर
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में पिछले कुछ महीनों में बिकवाली का तगड़ा दबाव देखने को मिला। कंपनी के शेयरों में तेज गिरावट आई। तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने रिकॉर्ड हाई से 80 पर्सेंट से अधिक टूट गए थे। तेजस नेटवर्क्स के शेयरों का ऑल टाइम हाई लेवल 1495.10 रुपये है। कंपनी के शेयर इस लेवल से 80 पर्सेंट से अधिक टूटकर 294.10 रुपये पर जा पहुंचे थे। पिछले एक साल में तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 31 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर 20 पर्सेंट के करीब लुढ़के हैं।

5 साल में 140% से अधिक उछल गए हैं शेयर
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स (Tejas Networks) के शेयर पिछले 5 साल में 140 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 12 मार्च 2021 को 193.85 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 10 मार्च 2026 को 467.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 4 साल की बात करें तो कंपनी के शेयरों में 17 पर्सेंट का उछाल आया है। तेजस नेटवर्क्स का मार्केट कैप मंगलवार 10 मार्च 2026 को 8200 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है।

जापान की कंपनी से मिला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स को जापान की दिग्गज कंपनी एनईसी कॉरपोरेशन (NEC Corporation) से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तेजस नेटवर्क्स को यह कॉन्ट्रैक्ट 5G मैसिव MIMO रेडियोज की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के लिए मिला है। हालांकि, तेजस नेटवर्क्स ने इस एग्रीमेंट की वित्तीय शर्तों का खुलासा नहीं किया है। इसके अलावा, तेजस नेटवर्क्स ने 3 मार्च को अपने नेक्स्ट जेनरेशन वेवलेंग्थ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग (WDM) ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट प्रॉडक्ट TJ1600-D3 के लॉन्च की घोषणा की है।

