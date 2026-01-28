लगातार टूट रहा था टाटा का यह शेयर, अब आई तूफानी तेजी, 324 रुपये पर पहुंचा दाम

संक्षेप: टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर बुधवार को 9% से अधिक की तेजी के साथ 324 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर पिछले कुछ समय से दबाव में हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 77 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं।

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर लगातार लुढ़क रहे थे, कंपनी के शेयरों में अब तूफानी तेजी आई है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर बुधवार को BSE में 9 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 324 रुपये पर पहुंच गए हैं। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों में पिछले एक महीने में 28 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, पिछले 3 महीने में तेजस नेटवर्क्स के शेयर 40 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 75 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

77% से ज्यादा लुढ़क गए हैं तेजस नेटवर्क्स के शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 77 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 27 जून 2024 को 1495.10 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 28 जनवरी 2026 को 324 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले एक साल की बात करें तो तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 61 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। इस साल अब तक टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों में 27 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट आई है। तेजस नेटवर्क्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 948.05 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 294.10 रुपये है।