लगातार टूट रहा था टाटा का यह शेयर, अब आई तूफानी तेजी, 324 रुपये पर पहुंचा दाम

संक्षेप:

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर बुधवार को 9% से अधिक की तेजी के साथ 324 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर पिछले कुछ समय से दबाव में हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 77 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं।

Jan 28, 2026 10:35 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर लगातार लुढ़क रहे थे, कंपनी के शेयरों में अब तूफानी तेजी आई है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर बुधवार को BSE में 9 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 324 रुपये पर पहुंच गए हैं। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों में पिछले एक महीने में 28 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, पिछले 3 महीने में तेजस नेटवर्क्स के शेयर 40 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 75 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए हैं।

77% से ज्यादा लुढ़क गए हैं तेजस नेटवर्क्स के शेयर
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 77 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 27 जून 2024 को 1495.10 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 28 जनवरी 2026 को 324 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले एक साल की बात करें तो तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 61 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। इस साल अब तक टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों में 27 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट आई है। तेजस नेटवर्क्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 948.05 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 294.10 रुपये है।

तेजस नेटवर्क्स को हुआ है 196 करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 196.55 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड घाटा हुआ है। इस घाटे की मुख्य वजह कमजोर सेल्स रही है। एक साल पहले की समान अवधि में टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स को 165.67 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। अक्टूबर-दिसंबर 2025 तिमाही में तेजस नेटवर्क्स का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू करीब 88 पर्सेंट घटकर 306.79 करोड़ रुपये पहुंच गया है, एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 2642 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष के 9 महीनों में तेजस नेटवर्क्स को 697.55 करोड़ रुपये का लॉल हुआ है। वहीं, इस अवधि में कंपनी के रेवेन्यू में 89 पर्सेंट की गिरावट आई है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
