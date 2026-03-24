2 महीने से कम में 47% से अधिक चढ़ गया टाटा का यह शेयर, 65% से ज्यादा लुढ़क गए थे शेयर के दाम

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 8% से अधिक के उछाल के साथ 435.85 रुपये पर पहुंच गए। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 2 महीने से भी कम में 47% से ज्यादा चढ़ गए हैं।

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में मंगलवार को जबरदस्त तेजी आई है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 8 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 435.85 रुपये पर पहुंच गए। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 2 महीने से भी कम में 47 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। पिछले कुछ महीनों से कंपनी के शेयर लगातार बिकवाली के दबाव में थे और इनमें तेज गिरावट देखने को मिली। तेजस नेटवर्क्स का मार्केट कैप मंगलवार को 7500 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है।

2 महीने से कम में 47% से ज्यादा चढ़ गए तेजस नेटवर्क्स के शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स (Tejas Networks) के शेयर 2 महीने से भी कम में 47 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर लुढ़कते हुए 27 जनवरी 2026 को 294.10 रुपये पर पहुंच गए थे। इस लेवल से तेजस नेटवर्क्स के शेयर 24 मार्च 2026 को 435.85 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक महीने में टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों में 37 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। दिसंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 53.46 पर्सेंट है। जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 46.34 पर्सेंट है।

65% से ज्यादा लुढ़क गए थे तेजस नेटवर्क्स के शेयर

तेजस नेटवर्क्स (Tejas Networks) के शेयरों में पिछले दिनों तेज गिरावट देखने को मिली। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 65 पर्सेंट से अधिक टूट गए थे। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 22 अप्रैल 2025 को 914.50 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर टूटकर 27 जनवरी 2026 को 294.10 रुपये पर जा पहुंचे। तेजस नेटवर्क्स के शेयरों का इस महीने का हाई लेवल 529.65 रुपये है, जबकि इस महीने का निचला स्तर 312.55 रुपये है। अगर वीकली हाई और लो की बात करें तो यह क्रमश: 460 रुपये और 399.35 रुपये रहा है।