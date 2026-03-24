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2 महीने से कम में 47% से अधिक चढ़ गया टाटा का यह शेयर, 65% से ज्यादा लुढ़क गए थे शेयर के दाम

Mar 24, 2026 05:24 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 8% से अधिक के उछाल के साथ 435.85 रुपये पर पहुंच गए। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 2 महीने से भी कम में 47% से ज्यादा चढ़ गए हैं।

2 महीने से कम में 47% से अधिक चढ़ गया टाटा का यह शेयर, 65% से ज्यादा लुढ़क गए थे शेयर के दाम

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में मंगलवार को जबरदस्त तेजी आई है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 8 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 435.85 रुपये पर पहुंच गए। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 2 महीने से भी कम में 47 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। पिछले कुछ महीनों से कंपनी के शेयर लगातार बिकवाली के दबाव में थे और इनमें तेज गिरावट देखने को मिली। तेजस नेटवर्क्स का मार्केट कैप मंगलवार को 7500 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है।

2 महीने से कम में 47% से ज्यादा चढ़ गए तेजस नेटवर्क्स के शेयर
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स (Tejas Networks) के शेयर 2 महीने से भी कम में 47 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर लुढ़कते हुए 27 जनवरी 2026 को 294.10 रुपये पर पहुंच गए थे। इस लेवल से तेजस नेटवर्क्स के शेयर 24 मार्च 2026 को 435.85 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक महीने में टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों में 37 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। दिसंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 53.46 पर्सेंट है। जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 46.34 पर्सेंट है।

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65% से ज्यादा लुढ़क गए थे तेजस नेटवर्क्स के शेयर
तेजस नेटवर्क्स (Tejas Networks) के शेयरों में पिछले दिनों तेज गिरावट देखने को मिली। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 65 पर्सेंट से अधिक टूट गए थे। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 22 अप्रैल 2025 को 914.50 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर टूटकर 27 जनवरी 2026 को 294.10 रुपये पर जा पहुंचे। तेजस नेटवर्क्स के शेयरों का इस महीने का हाई लेवल 529.65 रुपये है, जबकि इस महीने का निचला स्तर 312.55 रुपये है। अगर वीकली हाई और लो की बात करें तो यह क्रमश: 460 रुपये और 399.35 रुपये रहा है।

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जापान की कंपनी से मिला है कॉन्ट्रैक्ट
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स (Tejas Networks) को पिछले दिनों ही जापान की दिग्गज कंपनी NEC कॉरपोरेशन से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तेजस नेटवर्क्स को यह कॉन्ट्रैक्ट 5G मैसिव MIMO रेडियोज की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के लिए मिला है। हालांकि, कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट की वित्तीय शर्तों का खुलासा नहीं किया है। तेजस नेटवर्क्स को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 196.55 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 165.67 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।

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