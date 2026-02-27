Hindustan Hindi News
टाटा का यह शेयर बना रॉकेट, 400 रुपये के पार पहुंचा दाम, मिला है बड़ा ऑर्डर

Feb 27, 2026 10:05 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर शुक्रवार को 8% से अधिक के उछाल के साथ 403.75 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में 2 दिन में 25% से ज्यादा की तेजी आई है। तेजस नेटवर्क्स को जापान की कंपनी एनईसी कॉरपोरेशन से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है।

Tejas Networks Share Price: टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर शुक्रवार को BSE में 8 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 403.75 रुपये पर पहुंच गए हैं। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयरों में 2 दिन में 25 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। तेजस नेटवर्क्स को जापान की कंपनी एनईसी कॉरपोरेशन से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह कॉन्ट्रैक्ट 5G मैसिव मिमो रेडियो (MIMO Radios) की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के लिए है। हालांकि, तेजस नेटवर्क्स ने इस एग्रीमेंट की वित्तीय शर्तों का खुलासा नहीं किया है।

2 दिन में 25% से ज्यादा उछल गए हैं तेजस नेटवर्क्स के शेयर
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स (Tejas Networks) के शेयर दो दिन में 25 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 25 फरवरी 2026 को 319.05 रुपये पर बंद हुए थे। कंपनी के शेयर 27 फरवरी 2026 को BSE में 403.75 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक महीने में तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 36 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। टाटा ग्रुप की इस कंपनी का मार्केट कैप भी शुक्रवार 27 फरवरी को 7000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

एक साल में 44% से ज्यादा टूट गए हैं तेजस नेटवर्क्स के शेयर
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स (Tejas Networks) के शेयर पिछले एक साल में 44 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 27 फरवरी 2025 को 741.85 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 27 फरवरी 2026 को 403.75 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 31 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 3 महीने में तेजस नेटवर्क्स के शेयर 20 पर्सेंट के करीब लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 914.50 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 294.10 रुपये है।

ऑल टाइम हाई लेवल से 70% से ज्यादा टूट गए हैं शेयर
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 70 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयरों का ऑल टाइम हाई लेवल 1495.10 रुपये है। कंपनी के शेयर 27 फरवरी 2026 को 403.75 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। सितंबर 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, तेजस नेटवर्क्स में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 53.66 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 45.96 पर्सेंट है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।

