65% से ज्यादा टूट गया था टाटा का यह शेयर, अब बना रॉकेट, कंपनी ने की बड़ी घोषणा

संक्षेप: तेजस नेटवर्क्स के शेयर 7% से अधिक के उछाल के साथ 499.95 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी ने घोषणा की है कि वह भारत सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम भारतनेट फेज-III के लिए पैकेज की संख्या के हिसाब से सबसे बड़े सप्लायर के रूप में उभरी है।

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 499.95 रुपये पर पहुंच गए। टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने घोषणा की है कि वह भारत सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम भारतनेट फेज-III के लिए पैकेज की संख्या के हिसाब से सबसे बड़े सप्लायर के रूप में उभरी है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर पिछले कुछ समय से लगातार बिकवाली के दबाव में रहे हैं। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 65 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए थे।

तेजस नेटवर्क्स: भारतनेट फेज-3 की सबसे बड़ी पैकेज सप्लायर

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स ने घोषणा की है कि कंपनी को अब तक अनाउंस किए गए 12 भारतनेट फेज-III पैकेज में से 7 के लिए IP रूटिंग इक्विपमेंट परचेज कॉन्ट्रैक्टस मिले हैं। कंपनी पैकेज की संख्या के हिसाब से सबसे बड़े सप्लायर के रूप में उभरी है। भारतनेट फेज-III डेप्लॉयमेंट के लिए तेजस नेटवर्क्स एनसीसी (NCC), पॉलीकैब, इनवेनिया-एसटीएल नेटवर्क्स, जीआर इंफ्राप्रोजेक्ट्स और आईटीआई इन पांच प्रमुख PIA के साथ पार्टनरशिप कर रही है। भारतनेट, भारत सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है।