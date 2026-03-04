गिरावट की आंधी में रॉकेट सा उड़ा टाटा का शेयर, 4 दिन में 66% की तूफानी तेजी

कमजोर बाजार में भी टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर रॉकेट सा उड़ रहे हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर बुधवार को 7% से अधिक के उछाल के साथ 529.65 रुपये पर पहुंच गए हैं। 4 दिन में कंपनी के शेयरों में 66% की तूफानी तेजी आई है।

गिरावट की आंधी में भी टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर रॉकेट सा उड़ रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के सूचकांक सेंसेक्स में बुधवार को तेज गिरावट आई है, लेकिन तेजस नेटवर्क्स के शेयर 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 529.65 रुपये पर पहुंच गए हैं। 4 दिन में तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 66 पर्सेंट की तूफानी तेजी देखने को मिली है। तेजस नेटवर्क्स ने मंगलवार 3 मार्च 2026 को अपने नेक्स्ट जेनरेशन वेव्लेंग्थ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग (WDM) ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट प्रॉडक्ट TJ1600-D3 के लॉन्च की घोषणा की है। साथ ही, तेजस नेटवर्क्स को पिछले दिनों जापान की एक दिग्गज कंपनी से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है।

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स (Tejas Networks) के शेयर 4 ट्रेडिंग सेशंस में 66 पर्सेंट उछल गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 25 फरवरी 2026 को 319.05 रुपये पर बंद हुए थे। कंपनी के शेयर 4 मार्च 2026 को 529.65 रुपये पर जा पहुंचे हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में पिछले दिनों बिकवाली का तेज दबाव देखने को मिला था। कंपनी के शेयर लुढ़कते हुए 27 जनवरी 2026 को 294.10 रुपये पर जा पहुंचे थे। तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर 294.10 रुपये से 70 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।

जापान की कंपनी से मिले कॉन्ट्रैक्ट के डीटेल्स

तेजस नेटवर्क्स (Tejas Networks) ने पिछले दिनों बताया है कि उसे जापान की दिग्गज कंपनी एनईसी कॉरपोरेशन (NEC Corporation) से 5G मैसिव MIMO रेडियोज की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी के ग्लोबल 5G एक्सपैंसन और ऑर्डर बुक विजिबिलिटी को मजबूती मिलेगी। हालांकि, तेजस नेटवर्क्स ने इस एग्रीमेंट की वित्तीय शर्तों का खुलासा नहीं किया है।