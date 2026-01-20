टाटा के इस शेयर के बुरे हाल, 70% से ज्यादा टूट गया दाम, नए निचले स्तर पर शेयर

संक्षेप: टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई से 70% से अधिक लुढ़क गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 20 जनवरी 2025 को 1150 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 20 जनवरी 2026 को 339.55 रुपये पर जा पहुंचे हैं।

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयरों के बुरे हाल हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर मंगलवार को BSE में 2 पर्सेंट से अधिक टूटकर 339.55 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार को 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर जा पहुंचे हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से 70 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में तेजस नेटवर्क्स का घाटा भी बढ़ा है। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर इस साल अब तक 25 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

52 हफ्ते के हाई लेवल से 70% से ज्यादा टूट गए हैं शेयर

तेजस नेटवर्क्स (Tejas Networks) के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 70 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 20 जनवरी 2025 को 1150 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 20 जनवरी 2026 को 339.55 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर 47 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। पिछले 3 महीने में कंपनी के शेयरों में 37 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, पिछले एक महीने में तेजस नेटवर्क्स के शेयर 25 पर्सेंट टूट गए हैं। पिछले 5 दिन में तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 12 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है।