टाटा के इस शेयर के बुरे हाल, 70% से ज्यादा टूट गया दाम, नए निचले स्तर पर शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई से 70% से अधिक लुढ़क गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 20 जनवरी 2025 को 1150 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 20 जनवरी 2026 को 339.55 रुपये पर जा पहुंचे हैं।

Jan 20, 2026 11:00 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयरों के बुरे हाल हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर मंगलवार को BSE में 2 पर्सेंट से अधिक टूटकर 339.55 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार को 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर जा पहुंचे हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से 70 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में तेजस नेटवर्क्स का घाटा भी बढ़ा है। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर इस साल अब तक 25 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं।

52 हफ्ते के हाई लेवल से 70% से ज्यादा टूट गए हैं शेयर
तेजस नेटवर्क्स (Tejas Networks) के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 70 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 20 जनवरी 2025 को 1150 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 20 जनवरी 2026 को 339.55 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर 47 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। पिछले 3 महीने में कंपनी के शेयरों में 37 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, पिछले एक महीने में तेजस नेटवर्क्स के शेयर 25 पर्सेंट टूट गए हैं। पिछले 5 दिन में तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 12 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है।

196 करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 196.55 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड लॉस हुआ है। यह लगातार दूसरी तिमाही है, जब कंपनी को घाटा हुआ है। कमजोर सेल्स की वजह से कंपनी को यह घाटा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में तेजस नेटवर्क्स को 165.67 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। दिसंबर 2025 तिमाही में कंपनी का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू भी करीब 88 पर्सेंट घटकर 306.79 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में तेजस नेटवर्क्स का रेवेन्यू करीब 2642 करोड़ रुपये था।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
