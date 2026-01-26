Hindustan Hindi News
75% से ज्यादा लुढ़क गया टाटा का शेयर, 1495 रुपये से टूटकर 304 रुपये पर आया शेयर का भाव

75% से ज्यादा लुढ़क गया टाटा का शेयर, 1495 रुपये से टूटकर 304 रुपये पर आया शेयर का भाव

संक्षेप:

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 75% से अधिक टूट गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयरों का ऑल टाइम हाई 1495 रुपये है। कंपनी के शेयर लुढ़कते हुए 23 जनवरी 2026 को 304.05 रुपये पर बंद हुए हैं।

Jan 26, 2026 04:45 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयरों पर पिछले कुछ महीनों से लगातार बिकवाली का दबाव है। तेजस नेटवर्क्स के शेयरों का बुरा हाल है। कंपनी के शेयर लुढ़कते हुए 300 रुपये के लेवल पर पहुंच गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने अब तक के उच्चतम स्तर से 75 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। वहीं, 52 हफ्ते के हाई लेवल से तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 70 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। इस साल अब तक टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर 32 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं।

1495 रुपये से लुढ़ककर 304 रुपये पर आया शेयर
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयरों का ऑल टाइम हाई 1495 रुपये है। कंपनी के शेयर जुलाई 2024 में इस लेवल पर थे। तेजस नेटवर्क्स के शेयर लुढ़कते हुए 23 जनवरी 2026 को BSE में 304.05 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 75 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार 23 जनवरी 2026 को 300.95 रुपये तक भी जा पहुंचे और 52 हफ्ते का नया लो बनाया। अगर 52 हफ्ते के हाई लेवल से देखें तो तेजस नेटवर्क्स के शेयर 70 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1125 रुपये है।

6 महीने में 47% से ज्यादा गिर गए हैं तेजस नेटवर्क्स के शेयर
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स (Tejas Networks) के शेयर पिछले 6 महीने में 47 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 28 जुलाई 2025 को 577.55 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 23 जनवरी 2026 को 304.05 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 3 महीने में कंपनी के शेयरों में 43 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 32 पर्सेंट टूट गए हैं।

कंपनी को हुआ है 196 करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा
तेजस नेटवर्क्स (Tejas Networks) को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 196.55 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड घाटा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 165.67 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर करीब 88 पर्सेंट घटकर 306.79 करोड़ रुपये रहा है, एक साल पहले की समान अवधि में टाटा ग्रुप की इस कंपनी का रेवेन्यू 2642 करोड़ रुपये था।

