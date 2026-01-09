टाटा के इस शेयर के बुरे हाल, साल भर में 61% से ज्यादा टूटा, 421 रुपये पर आया भाव
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयरों के बुरे हाल हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर शुक्रवार को BSE में 4 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 421 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक साल में तेजस नेटवर्क्स के शेयर 61 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। वहीं, पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 10 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। तेजस नेटवर्क्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1150 रुपये है।
61% से ज्यादा टूट गए हैं तेजस नेटवर्क्स के शेयर
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर पिछले एक साल में 61 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 9 जनवरी 2025 को 1103.90 रुपये पर थे। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 9 जनवरी 2026 को BSE में 421 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले छह महीने में कंपनी के शेयरों में 39 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 695.90 रुपये से टूटकर 421 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 3 महीने में तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 28 पर्सेंट की गिरावट आई है।
5 साल में 200% से ज्यादा चढ़े हैं कंपनी के शेयर
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स (Tejas Networks) के शेयर पिछले पांच साल में 200 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 8 जनवरी 2021 को 136.25 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 9 जनवरी 2026 को BSE में 421 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 70 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयरों का ऑल टाइम हाई 1495.10 रुपये है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 53.66 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 45.96 पर्सेंट है। तेजस नेटवर्क्स का मार्केट कैप शुक्रवार को घटकर 7500 करोड़ रुपये से नीचे आ गया है।