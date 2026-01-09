टाटा के इस शेयर के बुरे हाल, साल भर में 61% से ज्यादा टूटा, 421 रुपये पर आया भाव

संक्षेप: टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर शुक्रवार को 4% से अधिक की गिरावट के साथ 421 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर जा पहुंचे हैं। एक साल में तेजस नेटवर्क्स के शेयर 61% से अधिक टूट गए हैं।

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयरों के बुरे हाल हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर शुक्रवार को BSE में 4 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 421 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक साल में तेजस नेटवर्क्स के शेयर 61 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। वहीं, पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 10 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। तेजस नेटवर्क्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1150 रुपये है।

61% से ज्यादा टूट गए हैं तेजस नेटवर्क्स के शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर पिछले एक साल में 61 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 9 जनवरी 2025 को 1103.90 रुपये पर थे। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 9 जनवरी 2026 को BSE में 421 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले छह महीने में कंपनी के शेयरों में 39 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 695.90 रुपये से टूटकर 421 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 3 महीने में तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 28 पर्सेंट की गिरावट आई है।