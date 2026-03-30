400 रुपये से भी नीचे आ गया टाटा का यह शेयर, 73% से ज्यादा गिर गए शेयर के दाम

तेजस नेटवर्क्स के शेयर लुढ़कते हुए 400 रुपये से भी नीचे जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में 4% से अधिक की गिरावट के साथ 393.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर अपने ऑल टाइम हाई से 73% से अधिक लुढ़क गए हैं।

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर बुरे हाल में हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर लुढ़कते हुए 400 रुपये से भी नीचे जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 4 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 393.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक महीने में तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 19 पर्सेंट से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 73 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। तेजस नेटवर्क्स को पिछले दिनों ही जापान की दिग्गज कंपनी NEC कॉरपोरेशन से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है।

ऑल टाइम हाई से 73% से ज्यादा टूट गए शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने अब तक के उच्चतम स्तर (ऑल टाइम हाई लेवल) से 73 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 26 जून 2024 को 1495 रुपये के स्तर पर थे। कंपनी के शेयर 30 मार्च 2026 को 393.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। तेजस नेटवर्क्स (Tejas Networks) ने सोमवार को घोषणा की है कि उसने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। कंपनी ने बताया है कि उसने भारतनेट फेज-III के लिए 17000 से ज्यादा IP/MPLS राउटर्स की शिपिंग पूरी कर ली है। तेजस नेटवर्क्स को पिछले दिनों 5G मैसिव MIMO रेडियोज की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के लिए जापान की कंपनी एनईसी कॉरपोरेशन से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तेजस नेटवर्क्स ने इस एग्रीमेंट की वित्तीय शर्तों का खुलासा नहीं किया है।

52 हफ्ते के हाई लेवल से 55% से ज्यादा टूट गए हैं शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 55 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 914.50 रुपये है। कंपनी के शेयर 30 मार्च 2026 को 393.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 294.10 रुपये है। पिछले 6 महीने में तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 33 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। इस साल अब तक तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 13 पर्सेंट की गिरावट आई है।