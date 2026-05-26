500 रुपये के पार पहुंचा टाटा का यह शेयर, 80% गया था लुढ़क, अब 70% की तूफानी तेजी

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर मंगलवार को 6% से अधिक चढ़कर 501.60 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर 80% तक टूट गए थे, लेकिन इधर पिछले कुछ महीनों में कंपनी के शेयरों में 70% का उछाल आया है।

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में मंगलवार को अच्छी तेजी आई। तेजस नेटवर्क्स के शेयर मंगलवार को 6 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 501.60 रुपये पर बंद हुए हैं। दिन के कारोबार के दौरान टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर 511.45 रुपये पर भी पहुंचे। कुछ महीने पहले ही तेजस नेटवर्क्स के शेयर बुरे हाल में पहुंच गए थे। कंपनी के शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 80 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए थे। हालांकि, इधर तेजस नेटवर्क्स के शेयरों ने अच्छी वापसी की है। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 70 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।

80% टूट गए थे टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने अब तक के उच्चतम स्तर (ऑल टाइम हाई लेवल) से 80 पर्सेंट टूट गए थे। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 27 जून 2024 को अपने ऑल टाइम हाई लेवल 1495.10 रुपये पर थे। इस लेवल से कंपनी के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली। तेजस नेटवर्क्स के शेयर लुढ़कते हुए 27 जनवरी 2026 को 294.10 रुपये पर पहुंच गए।

70% उछल गए हैं तेजस नेटवर्क्स के शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स (Tejas Networks) के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 70 पर्सेंट उछल गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 27 जनवरी 2026 को 294.10 रुपये पर थे। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 26 मई 2026 को 501.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 3 महीने में तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में करीब 35 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। तेजस नेटवर्क्स का मार्केट कैप मंगलवार को 8900 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। मार्च 2026 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 53.40 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 46.47 पर्सेंट है।