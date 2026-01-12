टाटा का यह शेयर हुआ धड़ाम, 65% से ज्यादा टूटा शेयर, लगातार 4 तिमाही से घाटे में कंपनी

संक्षेप: टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर सोमवार को 12% से ज्यादा टूटकर 364.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। लगातार चौथी तिमाही में तेजस नेटवर्क्स को घाटा हुआ है। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते के हाई से 65% से अधिक लुढ़क गए हैं।

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर सोमवार को बाजार खुलते ही धड़ाम हो गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर सोमवार को 12 पर्सेंट से ज्यादा टूटकर 364.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के कमजोर वित्तीय नतीजों के बाद तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में यह तेज गिरावट आई है। लगातार चौथी तिमाही में टाटा ग्रुप की इस कंपनी को घाटा हुआ है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 65 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं।

तीसरी तिमाही में तेजस नेटवर्क्स को 196.55 करोड़ रुपये का घाटा

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 196.55 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में तेजस नेटवर्क्स को 165.67 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। सितंबर 2025 तिमाही के मुकाबले तेजस नेटवर्क्स का घाटा कम हुआ है। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में टाटा ग्रुप की इस कंपनी को 307 करोड़ रुपये का लॉस हुआ था। दिसंबर 2025 तिमाही में कंपनी का कंसॉलिडेटेड रेवेन्यू 88 पर्सेंट घटकर 306.79 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 2,642 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष के 9 महीनों में तेजस नेटवर्क्स को 697.55 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।