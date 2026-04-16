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बुरे हाल में टाटा की यह कंपनी, लगातार पांचवीं तिमाही में घाटा, कंपनी के शेयर भी धड़ाम

Apr 16, 2026 10:31 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स को लगातार पांचवीं तिमाही में घाटा हुआ है। मार्च 2026 तिमाही में कंपनी का घाटा 193% बढ़ा है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर गुरुवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 6% टूटकर 423.50 रुपये पर पहुंच गए हैं।

बुरे हाल में टाटा की यह कंपनी, लगातार पांचवीं तिमाही में घाटा, कंपनी के शेयर भी धड़ाम

टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के बुरे हाल हैं। तेजस नेटवर्क्स को लगातार पांचवीं तिमाही में घाटा हुआ है। कंपनी के शेयर भी धड़ाम हो गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर गुरुवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 6 पर्सेंट की गिरावट के साथ 423.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। मार्च 2026 तिमाही में तेजस नेटवर्क्स का घाटा 193 पर्सेंट बढ़ गया है। कंपनी को वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में 211.3 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में तेजस नेटवर्क्स को 71.8 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

50% से ज्यादा टूट गए हैं तेजस नेटवर्क्स के शेयर
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर पिछले एक साल में 50 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 16 अप्रैल 2025 को 863.35 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 16 अप्रैल 2026 को 423.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 6 महीने में तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में 27 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। तेजस नेटवर्क्स के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 914.50 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 294.10 रुपये है।

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82% से ज्यादा घटा कंपनी का रेवेन्यू
तेजस नेटवर्क्स का रेवेन्यू मार्च 2026 तिमाही में सालाना आधार पर 82.6 पर्सेंट घट गया है। मार्च 2026 तिमाही में टाटा ग्रुप की इस कंपनी का रेवेन्यू 332.7 करोड़ रुपये था। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 1906.9 करोड़ रुपये था। पूरे वित्त वर्ष 2026 के लिए कंपनी के रेवेन्यू में सालाना आधार पर 87 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। ऑपरेटिंग लेवल पर तेजस नेटवर्क्स को 118.2 करोड़ रुपये का इबिट्डा लॉस हुआ है। कमजोर वित्तीय प्रदर्शन के बावजूद कंपनी ने अपने इंटरनेशनल बिजनेस की बढ़ती रफ्तार को हाइलाइट किया है।

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ऑल टाइम हाई से 70% से ज्यादा टूट गए हैं तेजस नेटवर्क्स के शेयर
टाटा ग्रुप की कंपनी तेजस नेटवर्क्स के शेयर अपने अब तक के उच्चतम स्तर (ऑल टाइम हाई लेवल) से 70 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। तेजस नेटवर्क्स के शेयर 18 जुलाई 2024 को अपने ऑल टाइम हाई लेवल 1495.10 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर लुढ़कते हुए 16 अप्रैल 2026 को 423.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। तेजस नेटवर्क्स का मार्केट कैप भी गुरुवार 16 अप्रैल 2026 को 7650 करोड़ रुपये के नीचे पहुंच गया है। तेजस नेटवर्क्स में प्रमोटर की हिस्सेदारी 53.66 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 45.96 पर्सेंट है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा सितंबर 2025 तिमाही का है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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