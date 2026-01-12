Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Tata group TCS announced q3 result and 57 rupee dividend check details here
टाटा ग्रुप की धाकड़ कंपनी ने किया ₹57 डिविडेंड देने का ऐलान, एक झटका भी, शेयरों में हलचल की उम्मीद

टाटा ग्रुप की धाकड़ कंपनी ने किया ₹57 डिविडेंड देने का ऐलान, एक झटका भी, शेयरों में हलचल की उम्मीद

संक्षेप:

टाटा ग्रुप की कंपनी ने सोमवार को अक्टूबर-दिसंबर, 2025 तिमाही के नतीजों की सूचना शेयर बाजार को दी। बता दें, कंपनी ने एक साल पहले की समान तिमाही में 12,380 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था, जबकि जुलाई-सितंबर, 2025 तिमाही में लाभ 12,075 करोड़ रुपये रहा था।

Jan 12, 2026 05:16 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Dividend Stock: देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS Q3 Result) का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट 13.91 प्रतिशत घटकर 10,657 करोड़ रुपये रहा। टाटा ग्रुप की कंपनी ने सोमवार को अक्टूबर-दिसंबर, 2025 तिमाही के नतीजों की सूचना शेयर बाजार को दी। बता दें, कंपनी ने एक साल पहले की समान तिमाही में 12,380 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था, जबकि जुलाई-सितंबर, 2025 तिमाही में लाभ 12,075 करोड़ रुपये रहा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:डॉली खन्ना ने दो कंपनियों में घटाई हिस्सेदारी, आपका है इन पर दांव?

रेवन्यू में हुआ इजाफा

दिसंबर तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग रेवन्यू 4.86 प्रतिशत बढ़कर 67,087 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 63,973 करोड़ रुपये था। कंपनी के बयान के मुताबिक, दिसंबर तिमाही में उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सितंबर तिमाही के स्तर के समान 25.2 प्रतिशत रहा जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 24.5 प्रतिशत था।

टीसीएस के सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के. कृतिवासन ने कहा कि सितंबर तिमाही में दर्ज वृद्धि की रफ्तार अगले तीन महीनों में भी जारी रही।

57 रुपये का डिविडेंड दे रही कंपनी

तिमाही नतीजों के साथ टीसीएस ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि 11 रुपये के अंतरिम डिविडेंड दे रही है। वहीं, 46 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दे रही है। यानी एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 57 रुपये का फायदा हुआ है। वहीं, इस डिविडेंड के लिए कंपनी 17 जनवरी 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। योग्य निवेशकों को इस डिविडेंड का भुगतान 3 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:तीसरी बार बोनस शेयर देने की तैयारी में कंपनी, 1 साल में 489% चढ़ा भाव

टीसीएस के शेयरों का प्रदर्शन कैसा?

आज सोमवार को टीसीएस के शेयर 0.86 प्रतिशत की तेजी के साथ 3235.70 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले एक साल में टीसीएस के शेयरों का भाव 24 प्रतिशत गिरा है। वहीं, दो साल में टाटा ग्रुप का यह स्टॉक 16 प्रतिशत टूटा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Tata Group Tata Group Stocks TCS अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।