टाटा ग्रुप की धाकड़ कंपनी ने किया ₹57 डिविडेंड देने का ऐलान, एक झटका भी, शेयरों में हलचल की उम्मीद

Dividend Stock: देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS Q3 Result) का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट 13.91 प्रतिशत घटकर 10,657 करोड़ रुपये रहा। टाटा ग्रुप की कंपनी ने सोमवार को अक्टूबर-दिसंबर, 2025 तिमाही के नतीजों की सूचना शेयर बाजार को दी। बता दें, कंपनी ने एक साल पहले की समान तिमाही में 12,380 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था, जबकि जुलाई-सितंबर, 2025 तिमाही में लाभ 12,075 करोड़ रुपये रहा था।

रेवन्यू में हुआ इजाफा दिसंबर तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग रेवन्यू 4.86 प्रतिशत बढ़कर 67,087 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 63,973 करोड़ रुपये था। कंपनी के बयान के मुताबिक, दिसंबर तिमाही में उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सितंबर तिमाही के स्तर के समान 25.2 प्रतिशत रहा जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 24.5 प्रतिशत था।

टीसीएस के सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर के. कृतिवासन ने कहा कि सितंबर तिमाही में दर्ज वृद्धि की रफ्तार अगले तीन महीनों में भी जारी रही।

57 रुपये का डिविडेंड दे रही कंपनी तिमाही नतीजों के साथ टीसीएस ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि 11 रुपये के अंतरिम डिविडेंड दे रही है। वहीं, 46 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दे रही है। यानी एक शेयर पर योग्य निवेशकों को 57 रुपये का फायदा हुआ है। वहीं, इस डिविडेंड के लिए कंपनी 17 जनवरी 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। योग्य निवेशकों को इस डिविडेंड का भुगतान 3 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

टीसीएस के शेयरों का प्रदर्शन कैसा? आज सोमवार को टीसीएस के शेयर 0.86 प्रतिशत की तेजी के साथ 3235.70 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले एक साल में टीसीएस के शेयरों का भाव 24 प्रतिशत गिरा है। वहीं, दो साल में टाटा ग्रुप का यह स्टॉक 16 प्रतिशत टूटा है।