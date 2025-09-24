Tata Group Tata Investment Shares crossed 8500 rupee hits new High company fixed stock Split record date 10 टुकड़ों में बंट रहा टाटा का यह शेयर, नई ऊंचाई पर दाम, 8500 रुपये के पार पहुंचा शेयर, Business Hindi News - Hindustan
10 टुकड़ों में बंट रहा टाटा का यह शेयर, नई ऊंचाई पर दाम, 8500 रुपये के पार पहुंचा शेयर

टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर बुधवार को करीब 5% चढ़कर 8544 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। टाटा इनवेस्टमेंट पहली बार शेयर का बंटवारा करने जा रही है। कंपनी 1:10 के अनुपात में शेयर बांटने जा रही है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 10:22 AM
टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर रॉकेट बने हुए हैं। कंपनी के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर बुधवार को BSE में करीब 5 पर्सेंट के उछाल के साथ 8544 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) करने जा रही है। कंपनी 1:10 के अनुपात में शेयर बांटने जा रही है। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिक्विडिटी सुधारने और आम निवेशकों की भागेदारी बढ़ाने के लिए शेयर का बंटवारा कर रही है।

पहली बार शेयर बांट रही है कंपनी
टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन पहली बार अपने शेयर का बंटवारा करने जा रही है। टाटा ग्रुप की कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांट रही है। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने 22 सितंबर को रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि शेयरहोल्डर्स ने शेयर के बंटवारे को अपनी मंजूरी दे दी है। कंपनी 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटेगी। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 4 अगस्त 2025 को स्टॉक स्प्लिट के प्रपोजल को अपनी मंजूरी दी थी।

बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन में लंबे अंतराल के बाद बड़ा कॉरपोरेट एक्शन देखने को मिल रहा है। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने दो दशक पहले बोनस शेयर जारी किए थे। कंपनी ने अगस्त 2005 में अपने निवेशकों को 1:2 के अनुपात में बोनस शेयर दिए थे। यानी, कंपनी ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट 23 अगस्त 2005 थी।

5 साल में 900% से ज्यादा चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर
टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर पिछले पांच साल में 900 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। टाटा ग्रुप की इस कंपनी के शेयर 25 सितंबर 2020 को 830.50 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 24 सितंबर 2025 को 8544 रुपये पर पहुंच गए हैं। चार साल में टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर 550 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। पिछले तीन साल में टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों में 250 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। वहीं, दो साल में कंपनी के शेयर 200 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 8544 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 5147.15 रुपये है।

