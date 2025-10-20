5 दिन में 23% लुढ़क गया टाटा का यह शेयर, 10 टुकड़े में हो चुका है शेयर का बंटवारा

संक्षेप: टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर 5 दिन में 23% से ज्यादा टूट गए हैं। कंपनी के शेयर 5 दिन में 1047 रुपये से लुढ़ककर 804 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी ने पिछले दिनों ही अपने शेयर का 10 टुकड़ों में बंटवारा किया है।

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर सोमवार को 9 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में 804.05 रुपये पर बंद हुए हैं। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयर 5 दिन में 23 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। कंपनी के शेयर 5 दिन में 1047 रुपये से गिरकर 804 रुपये पर पहुंच गए। कंपनी ने पिछले दिनों ही अपने शेयर का बंटवारा किया है। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1184 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 514.72 रुपये है।

हाल में 10 टुकड़े में बंटा है कंपनी का शेयर

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने हाल में अपने शेयर का बंटवारा किया है। कंपनी ने 1:10 के अनुपात में अपने शेयर बांटे हैं। यानी, कंपनी ने अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटा है। टाटा इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने पहली बार अपने शेयर बांटे हैं। कंपनी के शेयर 14 अक्टूबर 2025 को स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट पर थे। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 73.38 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 26.62 पर्सेंट है।