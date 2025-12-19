टाटा के इस शेयर ने लगाई दौड़, 5400 रुपये के पार दाम, 1 फ्री शेयर बांट चुकी है कंपनी

संक्षेप: टाटा एलेक्सी के शेयर 8% से अधिक चढ़कर 5430 रुपये पर पहुंच गए हैं। टाटा एलेक्सी के शेयरों में पिछले 25 साल में 10000% से ज्यादा की तेजी आई है। कंपनी अपने निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है।

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एलेक्सी के शेयरों ने शुक्रवार को दौड़ लगा दी है। टाटा एलेक्सी के शेयर शुक्रवार को BSE में 8 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 5430 रुपये पर पहुंच गए हैं। टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने लंबी अवधि का नजरिया रखने वाले शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। टाटा एलेक्सी के शेयर पिछले 25 साल में 10000 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। हालांकि, पिछले एक साल से कंपनी के शेयर दबाव में हैं। टाटा एलेक्सी अपने निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है।

10000% से ज्यादा चढ़ गए टाटा एलेक्सी के शेयर

टाटा ग्रुप की मल्टीबैगर कंपनी टाटा एलेक्सी (Tata Elxsi) के शेयर पिछले 25 साल में 10,400 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। टाटा एलेक्सी के शेयर 15 दिसंबर 2000 को 51.50 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 19 दिसंबर 2025 को BSE में 5430 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 15 साल में टाटा एलेक्सी के शेयरों में 4025 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले पांच साल में टाटा एलेक्सी के शेयर 235 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। टाटा एलेक्सी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 7322.85 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 4601.05 रुपये है।