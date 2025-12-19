टाटा के इस शेयर ने लगाई दौड़, 5400 रुपये के पार दाम, 1 फ्री शेयर बांट चुकी है कंपनी

Hindustan Hindi News
टाटा एलेक्सी के शेयर 8% से अधिक चढ़कर 5430 रुपये पर पहुंच गए हैं। टाटा एलेक्सी के शेयरों में पिछले 25 साल में 10000% से ज्यादा की तेजी आई है। कंपनी अपने निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है।

Dec 19, 2025 02:13 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एलेक्सी के शेयरों ने शुक्रवार को दौड़ लगा दी है। टाटा एलेक्सी के शेयर शुक्रवार को BSE में 8 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 5430 रुपये पर पहुंच गए हैं। टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने लंबी अवधि का नजरिया रखने वाले शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। टाटा एलेक्सी के शेयर पिछले 25 साल में 10000 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। हालांकि, पिछले एक साल से कंपनी के शेयर दबाव में हैं। टाटा एलेक्सी अपने निवेशकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है।

10000% से ज्यादा चढ़ गए टाटा एलेक्सी के शेयर
टाटा ग्रुप की मल्टीबैगर कंपनी टाटा एलेक्सी (Tata Elxsi) के शेयर पिछले 25 साल में 10,400 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। टाटा एलेक्सी के शेयर 15 दिसंबर 2000 को 51.50 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 19 दिसंबर 2025 को BSE में 5430 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 15 साल में टाटा एलेक्सी के शेयरों में 4025 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले पांच साल में टाटा एलेक्सी के शेयर 235 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। टाटा एलेक्सी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 7322.85 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 4601.05 रुपये है।

1 पर 1 बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा एलेक्सी (Tata Elxsi) अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का तोहफा भी दे चुकी है। टाटा एलेक्सी ने सितंबर 2017 में अपने निवेशकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिया। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 फ्री शेयर बांटा। डिविडेंड बांटने के मामले में भी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। टाटा एलेक्सी ने साल 2020 से लेकर अब तक हर शेयर पर 312 रुपये से ज्यादा का डिविडेंड अपने शेयरधारकों को बांटा है। टाटा एलेक्सी का मार्केट कैप शुक्रवार 19 दिसंबर को 33,800 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

