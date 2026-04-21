हर शेयर पर 75 रुपये डिविडेंड देगी टाटा की यह कंपनी, प्रॉफिट में आया है बड़ा उछाल
तिमाही में टाटा एलेक्सी का मुनाफा करीब 28 पर्सेंट उछल गया है। इसके साथ ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने FY26 के लिए 75 रुपये के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। मंगलवार को कंपनी के शेयर में तगड़ा उछाल आया।
भारत की जानी-मानी इंजीनियरिंग, रिसर्च और डिजाइन (ER&D) कंपनी टाटा एलेक्सी ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में टाटा एलेक्सी का मुनाफा करीब 28 पर्सेंट उछल गया है। इसके साथ ही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने FY26 के लिए 75 रुपये के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। इस बीच, मंगलवार को कंपनी के शेयर में तगड़ा उछाल आया और यह 3.06% या 138.15 रुपये बढ़कर 4650 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। शेयर का ट्रेडिंग रेंज 4666.90 रुपये से 4518 रुपये के बीच रहा। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 6,733.50 रुपये और 52 हफ्ते का लो 3,970 रुपये है।
कैसे रहे तिमाही नतीजे
मार्च तिमाही में टाटा एलेक्सी ने 220.35 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया। यह पिछले साल इसी अवधि के 172.41 करोड़ रुपये के मुकाबले 27.80% की बढ़ोतरी है। इसकी मुख्य वजह चल रही डील्स में बढ़ोतरी, एक AdTech कनेक्शन और US में टेलीकॉम डील जीतना है। कंपनी की ऑपरेशन से होने वाली आय साल-दर-साल 908.33 करोड़ रुपये से बढ़कर 993.80 करोड़ रुपये हो गई। FY26 में कंपनी की आय 3,757.40 करोड़ रुपये थी। बता दें कि Elxsi के मुख्य कारोबार तीन अलग-अलग क्षेत्रों में बंटे हुए हैं। ये तीन क्षेत्र – टेलीकॉम, मीडिया एंड कम्युनिकेशंस और हेल्थसर्विस हैं।
क्या कहा कंपनी के एमडी ने?
टाटा एलेक्सी के MD और CEO मनोज राघवन ने कहा कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी OEM कारोबार लगातार सफलता दे रहा है और इस क्षेत्र में 77% आय ग्राहकों से ही आती है। उन्होंने कहा- FY26 के दौरान टाटा एलेक्सी ने पूरे एंटरप्राइज में GenAI को अपनाने की प्रक्रिया को तेज किया। इसकी पहचान DevStudio.ai के लॉन्च और AI की दुनिया की जानी-मानी कंपनियों के साथ की गई साझेदारियों से हुई, जिसका मकसद इंजीनियरिंग, डिजाइन और डिलीवरी के हर चरण में AI को जिम्मेदारी के साथ शामिल करना था।
डेटा, IP सुरक्षा और नियमों के पालन को लेकर मजबूत गवर्नेंस के साथ ये पहलें अब सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि इनसे उत्पादकता में साफ तौर पर बढ़ोतरी और ग्राहकों के लिए बेहतर नतीजों की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी अपनी इनोवेशन क्षमता, लंबे समय तक बनी रहने वाली प्रतिस्पर्द्धात्मकता और मुनाफे में बढ़ोतरी को और मजबूत कर रहा है।
डिविडेंड का ऐलान
टाटा की इस कंपनी के बोर्ड ने डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने FY26 के लिए 75 रुपये के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें